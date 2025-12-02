Atentado en Perú: un candidato a presidente sobrevivió por milagro a un ataque a balazos en plena campaña

El candidato a presidente de Perú Rafael Belaúnde salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía.

Maduro baila ante sus seguidores en Caracas mientras Donald Trump "amenaza con una intervención"

Trump declaró cerrado el espacio aéreo en Venezuela y escala la tensión con Maduro

El dirigente es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Por el atentado, el vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por personas en moto.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana , general Óscar Arriola. En el ataque no se presentaron heridos de bala.

“Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

En redes y medios se hizo viral una imagen de Belaúnde con manchas de sangre en la cara y en su camisa blanca. La camioneta del político era conducida por un chofer.

#DePlaneta | El precandidato a la presidencia de #Perú , Rafael Belaúnde, salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía. Fotos @CostaGino . pic.twitter.com/BqTgFFkq1K

La sangre sería producto de lesiones causadas por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, dijo el propio jefe policial, que no precisó si los restos de vidrio alcanzaron al político o a su conductor.

Belaúnde fue atacado cerca de una vivienda familiar en Cerro Azul, próximo a la costa. El político manifestó a la policía que “no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo”, indicó Arriola.

El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril, entre un amplío grupo de precandidatos.

De momento, no figura entre los favoritos en las encuestas que encabezan el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ambos de derecha.