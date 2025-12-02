2 de diciembre de 2025 - 19:50

Atentado en Perú: un candidato a presidente sobrevivió por milagro a un ataque a balazos en plena campaña

Rafael Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry salió ileso, tras recibir disparos contra su vehículo en Cerro Azul. Se investiga el ataque.

La policía peruana investiga el ataque armado contra el vehículo de un precandidato presidencial, ocurrido en Cerro Azul y del que logró salir ileso.

Foto:

Diario El Salvador
Por Redacción Mundo

El candidato a presidente de Perú Rafael Belaúnde salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía.

El dirigente es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Por el atentado, el vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por personas en moto.

“Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

Un atentado viralizado

En redes y medios se hizo viral una imagen de Belaúnde con manchas de sangre en la cara y en su camisa blanca. La camioneta del político era conducida por un chofer.

La sangre sería producto de lesiones causadas por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, dijo el propio jefe policial, que no precisó si los restos de vidrio alcanzaron al político o a su conductor.

Belaúnde fue atacado cerca de una vivienda familiar en Cerro Azul, próximo a la costa. El político manifestó a la policía que “no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo”, indicó Arriola.

El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril, entre un amplío grupo de precandidatos.

De momento, no figura entre los favoritos en las encuestas que encabezan el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ambos de derecha.

