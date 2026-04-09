9 de abril de 2026 - 14:30

Alerta meteorológica: llega un frente frío con viento intenso y posibles nevadas en zonas de montaña

EUROPA. Los meteorólogos prevén ráfagas intensas de viento del norte y nevadas breves en zonas de montaña, mientras el centro del país evitará el temporal más duro.

Alerta metereológica: una ola de frío polar se hará sentir en Croacia.&nbsp;

Alerta metereológica: una ola de frío polar se hará sentir en Croacia. 

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Por Cristian Reta

Croacia recibió una alerta metereológica por un cambio climático significativo a partir de este viernes debido al ingreso de aire frío desde el norte de Europa. El modelo de predicción ECMWF confirma un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad que afectará principalmente a las zonas de montaña y la costa adriática.

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Para el viernes se esperan lluvias, sobre todo en Dalmacia y las zonas altas. En las tierras bajas, como Zagreb y Eslavonia, las precipitaciones serán líquidas y no se espera un escenario invernal severo. El núcleo del ciclón se desplazará hacia el sur y el este, dejando a gran parte del territorio croata en el límite de las tormentas más intensas.

El impacto del viento y las nevadas localizadas

En las regiones de Lika y Gorski kotar es probable que aparezca la nieve, aunque los datos indican que será un episodio corto y sin acumulaciones de importancia. Lo que sí se sentirá con fuerza en todo el territorio es el viento del norte y noreste, que intensificará la sensación de frescura de manera generalizada.

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Croacia en invierno.

Croacia en invierno.

En el Adriático, la presencia de la bora será el factor determinante del clima. Este viento seco y frío acentuará el cambio estacional, aunque los meteorólogos insisten en que se trata de un escenario típico de primavera. No se trata de un regreso definitivo del invierno, sino de una inestabilidad pasajera propia de la época.

Precisión de los modelos y tendencias a corto plazo

Los mapas actuales muestran que las precipitaciones serán desiguales y más débiles de lo que sugerían las primeras proyecciones. El modelo ECMWF permite visualizar tendencias hasta con 15 días de antelación, pero los expertos advierten que la línea divisoria entre lluvia y nieve es muy sensible a cambios de último momento.

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Este descenso térmico será breve y no representa una vuelta al frío extremo. La mayor parte de Croacia experimentará días nublados y ventosos, pero sin las condiciones de los meses de enero o febrero. Es una transición climática que obliga a retomar el abrigo antes de que el sol de primavera se asiente de forma definitiva.

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