Alerta meteorológica: llega un frente frío con viento intenso y posibles nevadas en zonas de montaña

EUROPA. Los meteorólogos prevén ráfagas intensas de viento del norte y nevadas breves en zonas de montaña, mientras el centro del país evitará el temporal más duro.

Croacia recibió una alerta metereológica por un cambio climático significativo a partir de este viernes debido al ingreso de aire frío desde el norte de Europa. El modelo de predicción ECMWF confirma un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad que afectará principalmente a las zonas de montaña y la costa adriática.

Para el viernes se esperan lluvias, sobre todo en Dalmacia y las zonas altas. En las tierras bajas, como Zagreb y Eslavonia, las precipitaciones serán líquidas y no se espera un escenario invernal severo. El núcleo del ciclón se desplazará hacia el sur y el este, dejando a gran parte del territorio croata en el límite de las tormentas más intensas.

El impacto del viento y las nevadas localizadas En las regiones de Lika y Gorski kotar es probable que aparezca la nieve, aunque los datos indican que será un episodio corto y sin acumulaciones de importancia. Lo que sí se sentirá con fuerza en todo el territorio es el viento del norte y noreste, que intensificará la sensación de frescura de manera generalizada.

image Croacia en invierno. En el Adriático, la presencia de la bora será el factor determinante del clima. Este viento seco y frío acentuará el cambio estacional, aunque los meteorólogos insisten en que se trata de un escenario típico de primavera. No se trata de un regreso definitivo del invierno, sino de una inestabilidad pasajera propia de la época.

Precisión de los modelos y tendencias a corto plazo Los mapas actuales muestran que las precipitaciones serán desiguales y más débiles de lo que sugerían las primeras proyecciones. El modelo ECMWF permite visualizar tendencias hasta con 15 días de antelación, pero los expertos advierten que la línea divisoria entre lluvia y nieve es muy sensible a cambios de último momento.