Alerta por chocolates con Viagra: retiran productos del mercado por riesgo de muerte

La FDA detectó sildenafilo y tadalafilo no declarados en marcas como Gold Lion e ilum Sex, lo que puede provocar caídas fatales de la presión arterial.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta urgente para retirar del mercado varios productos de chocolate promocionados como potenciadores sexuales. Tras análisis de laboratorio, se confirmó que contienen ingredientes de medicamentos bajo receta para la disfunción eréctil, lo que representa un peligro mortal para consumidores con afecciones cardíacas.

Los productos afectados, distribuidos principalmente por las empresas Gear Isle y Nalpac, se vendían en línea y en tiendas para adultos en todo el país. Se comercializaban bajo nombres como "Gold Lion Aphrodisiac Chocolate", "ilum Sex Chocolate" y "Chocolate sexual DTF", presentándose como suplementos naturales inofensivos para mejorar el rendimiento.

Los riesgos críticos para la salud cardiovascular El mayor peligro reside en la interacción de estos componentes con los nitratos presentes en medicamentos para el corazón, como la nitroglicerina. Esta combinación puede provocar una caída repentina y peligrosa de la presión arterial, derivando en desmayos o eventos cardiovasculares graves. Hasta el momento, no se reportaron víctimas, pero la FDA calificó las cantidades halladas como potencialmente mortales.

image Las autoridades sanitarias de California y Michigan advierten que los suplementos dietéticos para la función sexual son categorías de alto riesgo. Estos productos suelen evadir los controles exhaustivos de seguridad y pueden contener sustancias químicas prohibidas de forma oculta. La recomendación oficial es dejar de consumirlos inmediatamente y devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso.

Cómo identificar los lotes contaminados Los consumidores pueden reconocer los sobres por sus colores llamativos: Gold Lion viene en envases púrpuras, mientras que ilum Sex Chocolate es negro con letras amarillas. Las fechas de caducidad de los lotes bajo alerta se extienden hasta junio y diciembre de 2027. En el caso del "Chocolate sexual DTF", las cajas contienen 20 unidades y llevan el código UPC 757817783069.

image Este episodio pone de relieve la vulnerabilidad frente a productos que prometen beneficios inmediatos bajo una apariencia inofensiva. La FDA instó a desconfiar de cualquier potenciador que no requiera receta médica y a consultar siempre con un profesional antes de iniciar su consumo. La empresa Gear Isle ya habilitó canales de atención para gestionar las devoluciones de los clientes afectados.