Dinamarca. La empresa Reishunger GmbH retiró del mercado sus mezclas de arroz basmati y silvestre tras detectar niveles de aflatoxina B1 por encima de los límites legales permitidos.

Lotes de arroz de esta marca tuvieron que ser retirados con urgencia por una alerta alimentaria.

Una nueva alerta alimentaria pone bajo la lupa al arroz orgánico vendido a través de plataformas digitales. La firma Reishunger GmbH ordenó el retiro inmediato de varios lotes de sus variedades de arroz Basmati y mezclas con arroz silvestre. El motivo es la presencia de aflatoxina B1, una toxina producida por hongos que representa un riesgo severo para el organismo.

La detección de este contaminante se produjo en controles de calidad que arrojaron valores superiores a los permitidos por la ley. Aunque el producto se comercializó principalmente en Alemania a través de su tienda online, la advertencia es crítica para cualquier usuario que realice compras internacionales de alimentos secos.

image El peligro invisible de las aflatoxinas en el cuerpo Las aflatoxinas pertenecen al grupo de las micotoxinas naturales y son consideradas extremadamente peligrosas. Según los informes técnicos, estas sustancias tienen efectos leberschädigend (dañinos para el hígado) y son agentes cancerígenos comprobados. Lo más preocupante para el consumidor es que estas toxinas son resistentes al calor y no se destruyen durante el proceso de cocción, por lo que el arroz contaminado sigue siendo tóxico después de hervido.

Los productos afectados que deben ser descartados de inmediato son el Bio Basmati Rice en presentaciones de 200 g, 3 kg y 600 g, con fechas de vencimiento entre noviembre de 2027 y enero de 2028. También se incluyó en la lista el Bio Wild Rice Basmati Mix de 600 g y 3 kg con vencimientos en noviembre de 2027.

image Cómo identificar los lotes y qué hacer con el producto Es fundamental que los compradores verifiquen el número de lote y la fecha de duración mínima (MHD) impresa en el envase. Al tratarse de una venta exclusiva por internet, los clientes de supermercados físicos no se ven afectados por este retiro específico. La recomendación oficial es no consumir el producto bajo ningún concepto y contactar al servicio de atención al cliente de la empresa para gestionar la devolución o el reembolso.

Más allá de este incidente puntual, los expertos en nutrición señalan que existen alternativas altamente nutritivas que no suelen presentar estos riesgos de almacenamiento si se manipulan correctamente. Entre ellas destaca el arroz negro, históricamente conocido como "arroz prohibido", que sobresale por su alto contenido de antioxidantes y minerales como el hierro, que favorecen la circulación sanguínea. image Este caso reabre el debate sobre la seguridad en la cadena de suministros de productos biológicos vendidos de forma directa al consumidor. Mientras la empresa procesa el retiro, se insta a los usuarios a estar atentos a cualquier síntoma digestivo inusual y a priorizar la verificación de los códigos de barra de los productos secos almacenados en sus alacenas.