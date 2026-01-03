3 de enero de 2026 - 16:59

Alberto Fernández y varios dirigentes peronistas repudiaron la detención de Nicolás Maduro

En un mensaje difundido este sábado, sostuvo que la intervención militar representa una grave alteración del orden multilateral.

Tras ser procesado en la causa Seguros, Alberto Fernandez dijo que lo persiguen "por ser peronista"

Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

La relación comercial Argentina - Venezuela y los contratos claves de IMPSA

El comunicado de Alberto Fernández

Fernández apuntó de manera directa contra Donald Trump, a quien acusó de haber ordenado ataques en Caracas y en otros puntos del país. Según su planteo, estos hechos ponen en crisis los principios del multilateralismo que rigen las relaciones entre los Estados. En la misma línea, calificó la decisión de Washington como una agresión militar contra una nación soberana y advirtió que implica una seria amenaza para la paz que ha caracterizado a la región durante décadas.

Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su captura

El ex mandatario también dirigió críticas al Comité Nobel. Cuestionó el otorgamiento del premio a María Corina Machado y sostuvo que se reconoció a una dirigente que reclamaba abiertamente la intervención militar estadounidense sobre Venezuela, lo que, a su entender, contribuyó a legitimar una escalada bélica.

Finalmente, Fernández exhortó a los gobiernos de América Latina a actuar de manera conjunta en defensa de la paz y a no convalidar acciones que profundicen el conflicto regional. En su mensaje, llamó a sostener un objetivo común orientado a preservar la estabilidad y evitar una escalada militar que comprometa la convivencia entre los países del continente.

Las palabras de Axel Kicillof

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también expresó su repudio ante la intervención estadounidense en territorio venezolano.

