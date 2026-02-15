Acusó a su ex astronauta de hackearla desde el espacio, fue condenada a prisión y deberá pagar 210 mil dólares

Una mujer de Kansas acaba de recibir una sentencia de tres meses de prisión federal tras inventar que su ex pareja , una astronauta de la NASA , accedió ilegalmente a su cuenta bancaria desde el espacio . Este caso inédito revela cómo una falsa denuncia puede transformarse en una condena devastadora y una multa de cientos de miles de dólares.

En julio de 2019 , el mundo observó con asombro lo que parecía ser el primer reporte de un delito cometido fuera de los límites de la Tierra. Summer Heather Worden, de 51 años, denunció formalmente que su ex pareja, la astronauta Anne McClain , había vulnerado la seguridad de sus cuentas bancarias mientras se encontraba cumpliendo funciones en la Estación Espacial Internacional.

La acusación no solo activó las alarmas de las autoridades financieras, sino que puso bajo la lupa de la justicia estadounidense el comportamiento de los astronautas en órbita. Sin embargo, lo que comenzó como un escándalo de "ciberdelito espacial" terminó revelando una trama de manipulación y testimonios falsos.

La investigación, llevada a cabo por la Oficina del Inspector General de la NASA , desmanteló rápidamente el relato de Worden . Según las pruebas presentadas ante el tribunal, Worden había abierto la cuenta bancaria en abril de 2018 y, de hecho, ambas partes tuvieron acceso permitido a la misma hasta enero de 2019.

Lo más revelador para los investigadores fue que la propia Worden había otorgado voluntariamente las credenciales de acceso y los datos de inicio de sesión a McClain desde el año 2015. A pesar de haber cambiado las claves meses antes de la misión espacial, la acusación de que McClain había "adivinado" la contraseña para entrar ilegalmente desde el espacio resultó ser completamente infundada.

A pesar de que una investigación interna de la NASA ya había exonerado a la astronauta, Worden decidió redoblar la apuesta. La mujer contrató a un consultor de medios para amplificar sus falsas acusaciones en diversos medios de comunicación y llegó a publicar información personal sensible de su ex pareja.

El costo real de una denuncia falsa

El desenlace judicial fue contundente. El juez federal de distrito Alfred H. Bennett sentenció a Worden a tres meses de prisión en una cárcel federal, seguidos de dos años de libertad supervisada. El castigo no fue solo privativo de la libertad: se le ordenó pagar una restitución de 210.000 dólares.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei fue enfático al señalar que este caso sirve como una advertencia sobre las consecuencias reales de presentar acusaciones fraudulentas ante las fuerzas del orden. La gravedad del asunto radica en el uso de recursos federales para investigar un delito que nunca existió, motivado por un conflicto personal entre cónyuges separados.

Worden, quien se había declarado culpable en noviembre de 2025 por realizar declaraciones falsas y ficticias a las autoridades, se encuentra actualmente en libertad bajo fianza. En el corto plazo, deberá entregarse voluntariamente en una instalación de la Oficina Federal de Prisiones para cumplir su condena.

Este caso cierra un capítulo que mezcló por primera vez la vida doméstica, el derecho penal y la exploración espacial, dejando una lección clara sobre la trazabilidad digital: en la era de la conectividad, incluso a miles de kilómetros de altura, cada movimiento deja una huella que la justicia puede rastrear.