A seis mil metros bajo el Pacífico, Japón busca la independencia de China en tierras raras

Investigadores extrajeron sedimentos a 6.000 metros bajo el nivel del mar, abriendo paso a la tercera reserva más grande del mundo y desafiando el dominio de Pekín.

Japón ha logrado un hito histórico en la búsqueda de independencia económica frente a China. Mediante el buque científico Chikyu, investigadores extrajeron muestras de tierras raras a seis mil metros de profundidad cerca del atolón Minamitorishima. Este yacimiento, con reservas para siete siglos, posiciona a Tokio como un actor estratégico clave en la tecnología global.

La estrategia japonesa para la autosuficiencia minera no es nueva, sino que tiene sus raíces en una crisis diplomática ocurrida en 2010. Tras un bloqueo de exportaciones por parte de Pekín, Tokio comprendió que depender de un único proveedor regional era un riesgo existencial para su industria de alta tecnología. Desde entonces, el gobierno impulsó un paquete de medidas que incluye reciclaje, almacenamiento estratégico e inversiones en minas extranjeras.

image buque científico Chikyu, de Japón. Un giro estratégico nacido de una crisis diplomática Gracias a este enfoque integrado, la dependencia de productos químicos esenciales procedentes de China cayó del 90% a cerca del 50% en los últimos años. Las empresas locales no solo buscaron nuevos proveedores, sino que innovaron para reducir las necesidades estructurales de materiales críticos, como el disprosio, en la fabricación de imanes. Esta capacidad de optimización se transformó en una ventaja competitiva fundamental frente a otras potencias occidentales que han fracasado en el mismo intento.

El éxito reciente en las profundidades del Pacífico representa el primer intento mundial de tomar muestras a tales niveles dentro de una zona económica exclusiva. Se estima que el yacimiento contiene más de 16 millones de toneladas de tierras raras, lo que lo convierte en la tercera reserva más grande del planeta. Elementos como el itrio y el disprosio, fundamentales para vehículos eléctricos y sistemas de defensa, abundan en la zona con reservas proyectadas para más de 700 años de consumo.

image Disprosio, una de las tierras raras encontradas. tierrasraras.org La alianza con Estados Unidos y el futuro en el fondo marino A pesar del avance técnico, la explotación industrial a seis mil metros de profundidad implica costes astronómicos y el uso de tecnologías altamente sofisticadas. Para solventarlo, Japón selló con Estados Unidos el denominado "Marco de Tokio", un acuerdo de cooperación firmado entre la primera ministra Sanae Takaichi y Donald Trump. Washington aportará financiación y apoyo tecnológico a cambio de acceso privilegiado a estos recursos estratégicos.

El plan contempla que las operaciones mineras a gran escala en el lecho marino comiencen formalmente en 2026. Si el proyecto demuestra ser ambiental y económicamente sostenible, Japón garantizará un suministro estable para sectores críticos como el automotriz y el de semiconductores. Esta independencia es vital hoy, ya que Pekín ha vuelto a ralentizar exportaciones tras las recientes tensiones políticas por Taiwán.