6 de abril de 2026 - 12:58

Adiós al café tradicional: la técnica japonesa que los baristas usan para lograr una bebida más suave

La técnica japonesa que recomienda la Specialty Coffee Association mejora el sabor del café, resalta aromas y logra una bebida más suave y equilibrada.

image
Por Ignacio Alvarado

El mundo del café está cambiando gracias a métodos que priorizan la calidad y la experiencia sensorial. En el universo del Specialty Coffee, cada detalle influye en el resultado final: desde el tipo de molienda hasta la temperatura del agua. En este contexto, una técnica japonesa comenzó a ganar popularidad entre baristas profesionales porque permite obtener una bebida más suave, equilibrada y con mayor claridad de sabores, algo que destaca la Specialty Coffee Association en sus guías sobre extracción y proporciones ideales.

Leé además

Las personas que tuvieron oficios en los años 70 tienen este tipo de inteligencia muy entrenada.

Según la psicología, las personas que trabajaron en oficios en los 70 alcanzaron una inteligencia hoy perdida

Por Sofía Serelli
las botellas de detergente no las tires, tenes un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlas

Las botellas de detergente no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlas

Por Andrés Aguilera

La técnica conocida como pour over japonés o “hand drip” consiste en verter el agua caliente de forma lenta y controlada sobre el café molido utilizando un filtro especial. Este procedimiento permite controlar variables como el tiempo de extracción, la temperatura y la saturación del grano, lo que produce una taza más limpia y menos amarga que el café tradicional preparado en cafeteras automáticas.

image

El secreto está en el llamado “bloom” o preinfusión, un paso inicial en el que una pequeña cantidad de agua permite liberar los gases del café recién molido. Luego, el líquido se vierte en movimientos circulares suaves para lograr una extracción uniforme y evitar sabores demasiado intensos.

Otra ventaja es que este sistema permite controlar la temperatura del agua, que suele ubicarse entre 90 y 96 grados, ideal para preservar los compuestos aromáticos del café sin alterar su sabor original.

image

Una tendencia que crece entre baristas

El método japonés se popularizó en cafeterías de especialidad porque ofrece una experiencia más artesanal y personalizada. Además, permite destacar la calidad del grano, algo fundamental en el mundo del Specialty Coffee, donde el origen del café y el proceso de tostado son claves para el resultado final.

Este enfoque forma parte de la llamada “tercera ola del café”, un movimiento que busca priorizar la calidad por sobre la velocidad de preparación. El resultado es una bebida más suave, aromática y sofisticada, ideal para quienes buscan una alternativa al café tradicional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

coloca bicarbonato de sodio y una pelicula protectora en las guias de las ventanas: por que lo recomiendan y para que sirve

Coloca bicarbonato de sodio y una película protectora en las guías de las ventanas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Ignacio Alvarado
el espejo viejo no lo tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo en el hogar

El espejo viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo en el hogar

Por Ignacio Alvarado
Ángel de la Guarda

Estos son los 3 signos bendecidos por sus Ángeles de la Guarda del 6 al 12 de abril

Por Ignacio Alvarado
Bruce Willis reflexionó sobre la seguridad en uno mismo.

Bruce Willis y una cruda frase que explica el lado oscuro de la seguridad: "Siempre he tenido confianza..."

Por Cristian Reta