Adiós al café tradicional: la técnica japonesa que los baristas usan para lograr una bebida más suave

La técnica japonesa que recomienda la Specialty Coffee Association mejora el sabor del café, resalta aromas y logra una bebida más suave y equilibrada.

El mundo del café está cambiando gracias a métodos que priorizan la calidad y la experiencia sensorial. En el universo del Specialty Coffee, cada detalle influye en el resultado final: desde el tipo de molienda hasta la temperatura del agua. En este contexto, una técnica japonesa comenzó a ganar popularidad entre baristas profesionales porque permite obtener una bebida más suave, equilibrada y con mayor claridad de sabores, algo que destaca la Specialty Coffee Association en sus guías sobre extracción y proporciones ideales.

La técnica conocida como pour over japonés o “hand drip” consiste en verter el agua caliente de forma lenta y controlada sobre el café molido utilizando un filtro especial. Este procedimiento permite controlar variables como el tiempo de extracción, la temperatura y la saturación del grano, lo que produce una taza más limpia y menos amarga que el café tradicional preparado en cafeteras automáticas.

image El secreto está en el llamado “bloom” o preinfusión, un paso inicial en el que una pequeña cantidad de agua permite liberar los gases del café recién molido. Luego, el líquido se vierte en movimientos circulares suaves para lograr una extracción uniforme y evitar sabores demasiado intensos.

Por qué el Specialty Coffee apuesta por esta técnica Los especialistas indican que el método japonés resalta las notas naturales del grano, como matices frutales o florales, generando una bebida más aromática y ligera. La Specialty Coffee Association recomienda ratios precisos de agua y café para lograr una extracción equilibrada, generalmente entre 1:15 y 1:17, lo que ayuda a evitar la sobreextracción y el amargor.

Otra ventaja es que este sistema permite controlar la temperatura del agua, que suele ubicarse entre 90 y 96 grados, ideal para preservar los compuestos aromáticos del café sin alterar su sabor original.

image Una tendencia que crece entre baristas El método japonés se popularizó en cafeterías de especialidad porque ofrece una experiencia más artesanal y personalizada. Además, permite destacar la calidad del grano, algo fundamental en el mundo del Specialty Coffee, donde el origen del café y el proceso de tostado son claves para el resultado final. Este enfoque forma parte de la llamada “tercera ola del café”, un movimiento que busca priorizar la calidad por sobre la velocidad de preparación. El resultado es una bebida más suave, aromática y sofisticada, ideal para quienes buscan una alternativa al café tradicional.