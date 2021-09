A los 95 años pudo conocer a una joven que le mandó una carta 12 años antes para agradecerle su servicio como soldado

Frank Grasberger es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tiene 95 años y vive en Strongsville, Ohio. Hace unos días fue protagonista de una increíble historia que trascendió el tiempo.

Hace doce años y durante un acto de homenaje, Grasberger recibió la carta de una niña de 9 años llamada Dashauna Priest. En la misiva, la niña agradecía los servicios el exmilitar, según el portal de noticias 20 Minutos.

“Estimado veterano de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por salvarnos de Hitler. Si no fuera por ti, nunca tendríamos libertad. Tú hiciste la libertad para nosotros. Sacrificaste tu vida. Estoy feliz de que hicieras ese sacrificio”, decía la carta.

Grasberger y su esposa Delores trataron de localizar a la pequeña para agradecerle sus palabras. Sin embargo, no pudieron dar con ella y el veterano guardó la carta durante 12 años como su más valioso tesoro.

Hasta que el empleado de la residencia donde Grasberger vive ahora se interesó por el asunto y tras una búsqueda por internet, logró encontrarla y reunirlos.

Ahora la niña tiene 21 años y acudió por sorpresa a la residencia vistiendo su uniforme de la Guardia Nacional, por lo que fue una doble sorpresa para el veterano y su esposa.

Grasberger se sorprendió cuando ella le entregó un ramo de rosas y la carta de agradecimiento que él y su esposa enviaron a su escuela para entregársela. Hasta ese momento, no tenían idea de si alguna vez lo había recibido.

“Tú no eres la chica”, exclamó el veterano al verla, incrédulo. “No me hagas llorar, por favor. Oh Dios. Oh, te quiero mucho. Realmente lo hago. No sabes cuánto tiempo... rezo todas las noches con la carta, realmente lo hago. Esto es un regalo del cielo, realmente lo es”, dijo emocionado el exsoldado.

Ahora planean mantenerse en contacto y el vídeo del conmovedor momento fue compartido en TikTok, donde ha sido visto más de 4,4 millones de veces.