Una cervecería rosa: así es la primera terraza bierwinkel experience del mundo

Una ambiente marcado por el rosa, la comodidad y la calidad cervecera. Lejos de las típicas cervecerías, surge este espacio contemporáneo y fresco en el centro comercial Heron City de Paterna, (Valencia). Se trata de la primera terraza Bierwinkel Experience de España, diseñada exclusivamente por el estudio valenciano Sinmas.

Muchas personas se preguntarán: ¿Una cervecería rosa? Sin embargo, ¿por qué no? Es así como nace este espacio en el que todo puede suceder. No hay límite alguno, como tampoco para Christian Jardel, consejero delegado de la distribuidora hispano belga Bierwinkel, quien pensó en crear esta terraza insólita para las personas amantes de la cerveza.

Sigfrido Serra y Mateo Climent, del estudio Sinmas, han sido los encargados de diseñar la primera cervecería con carácter llamativo y futurista inspirada en el famoso elefante rosa de la belga Delirium Tremens.

“Lo que yo me pregunté es porqué las cervecerías tenían que ser todas iguales y pensé que no hay que poner límites a la creatividad y podíamos romper estereotipos”, explica Jardel que añade: “Así que pensé en un modelo distinto en el que disfrutarán los muy cerveceros y los que no lo son, en un entorno relajado y muy cuidado”.

Ahora que el triunfo de los espacios abiertos en el mundo de la hostelería es una realidad imparable, Sinmas ha logrado que surjan ambientes íntimos a través de las pequeñas zonas creadas con separadores y la propia distribución del mobiliario. Para ello, emplearon estructuras negras que crean volúmenes en el espacio y ayudan a privatizar zonas.

Además, con la reciente crisis provocada por la Covid-19, si hay algo que es tendencia (además de los espacios al aire libre) se trata de las zonas individuales. Así, la distribución de está cervecería está diseñada por espacios de uso individuales que aporta al usuario privacidad, comodidad y seguridad en los tiempos que vivimos.

Como se observa a primera vista, de manera bien clara, la cromática utilizada ha sido todo una apuesta por los tonos rosas en un monocromatismo muy marcado que viene dado por el elefante y que aporta un toque distinguido y divertido.

“El empleo de los tonos rosa, son una nueva visión de la típica cervecería, a través de estos tonos conseguimos vivir toda una experiencia no conocida hasta el momento” aseguran Serra y Climent. Pero no es completamente rosa, ya que también podemos encontrar pequeños toques de blanco, negro y azul combinados con materiales más cálidos y naturales como las rafias, madera y tejidos.

Con todo esto y mucho más, se consigue vivir en este espacio toda una experiencia desconocida hasta el momento. Una cervecería que es reflejo de la cerveza con carácter llamativo y futurista que no dejará indiferente a nadie. ¡No te pierdas esta nueva experiencia en Valencia!

Mobiliario de líneas curvas

El mobiliario empleado es de líneas curvas sinuosas que aportan al usuario un ambiente confortable y agradable.

Para ello, se ha contado con piezas de diseño de firmas de primera línea como las míticas Roly Poly diseñadas por Faye Toogood para Driade en acabado rosa, las mesas Burin diseñadas por la española Patricia Urquiola y comercializadas por Viccarbe en acabado blanco, o las sillas Woody de Josep Lluscá para Resol en el mismo acabado.

Separadores que redondean el espacio

Un gran separador visual rodea el espacio, realizado en estructura metálica lacada a fuego en negro; el aporte cálido viene plasmado en los separadores interiores realizados en mimbre y madera y la moqueta del suelo en textil natural de rafia.

Tampoco podemos perder detalle del gran aporte de naturaleza que redondea la propuesta decorativa. ¡Una verdadera experiencia sensorial!

Una iluminación minuciosamente cuidada

La iluminación ha sido minuciosamente cuidada, jugando con una iluminación técnica en oscuros y proyectores, que ayuda al espacio a marcar las distintas zonas y a los clientes a disfrutar de ese momento único.

El espacio cuenta con una iluminación decorativa como por ejemplo la lámpara Panthella portable diseñada por Verner Panton para Louis Poulsen creada en 1971, unas lámparas de suspensión diseñadas por el propio estudio y fabricadas por Peralta Vidavi y también encontramos las lámparas Neon Art de Seletti. Con esto consiguen crear distintos ambientes en un mismo espacio, sello del estudio Valenciano.

Cromática en tonos rosas y estilo futurista

El aporte de color corre a cargo de la editora Diabla, todo en tonos rosas, como la colección 356 de Pablo Gironés y Jose A. Gandia Blasco, mesa Ploid de Romero & Vallejo, mesa Abstrakt mona de Jonathan Lawes y mesa D12 de Marià Castelló, entre otros.

La obra gráfica es obra de Jordi Martinez para My Artist Lab, son reflejo del espíritu del espacio, con su cromática en tonos rosas y escenas de estilo futurista.