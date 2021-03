Trucos para combinar unos zapatos animal print

El animal print es la tendencia fashionista por excelencia, podemos encontrarlo en estampado de tigre y cebra como los más famosos, aunque también tenemos el reptil. Ninguno de estos claramente pasa desapercibido al momento de usarlos, pero si no te animás a la prendas de ropa con este estampado, lo mejor es que lo vayas incorporando de a poco en tu ropero. Para esto, una de las mejores formas de usarlo es en el calzado.

¿Cómo combinar tus zapatos animal print?

Si te preguntás qué tipo de calzado podés usar con animal print, pues te aseguramos que todos, ya sea de tacón, flats, sneakers, botines, borcegos, sandalias, mocasines, zuecos y muchos más, si buscás un modelo especial con dicho estampado de seguro lo encontrarás en el mercado.

Con look total black

El infalible de siempre. El look total black nos queda bien a todas y es tan fácil de usar como ponerse unos pantalones negros con una camiseta del mismo color. Es un atuendo muy elegante, y si te parece que es aburrido lo mejor que podés hacer es agregarle unos fantásticos zapatos con estampado de animal print. Para el día podés usar unas balerinas mientras que de noche unos zapatos con tacones finos le darán el toque ideal a tu look. Podés cerrarlo con un bolso en color rojo o camel, de seguro tu outfit será el ganador.

Apostá a los colores claros

Cuando hablamos de colores claros no solo nos referimos al color blanco, los nudes y derivados, también podés jugar con los colores pastel, estos tres tonos generan un contraste maravilloso con el marrón de tu animal print de tigre. Por el contrario, si preferís el animal print de serpiente, jugá con los grises, es un color que combina con todo.

Los marrones siguen en tendencia

El marrón, manteniéndose como un clásico de la temporada de invierno, de a poco fue ganando lugar en los distintos looks de pasarela, volviéndose así una nueva tendencia. Por lo cual si querés verte a la moda no podés dejar de usar este color. Los chalecos, ponchos, y accesorios como pashminas le darán un cierre único a tu look con zapatos de estampa animal print.

Dale una oportunidad a los colores estridentes

Si te animás con los looks un poco más jugados esta opción de seguro es para vos. Elegí colores como azul eléctrico, rojo, amarillo o mostaza y verde esmeralda, si nunca lo has imaginado, estos cinco tonos quedan de maravilla con tus zapatos animal print.

Con vaqueros

Nuestros grandes compañeros de salida. Un buen par de jeans nos salvan en cualquier ocasión si no sabes qué ponerte. Sin duda podés combinarlos con alguna camiseta en los colores que ya te nombramos como marrones, claros o estridentes, de esta manera generarás un balance perfecto entre la parte superior e inferior de tu look.

Con camisa de denim

Si creías que solo las camisas vaqueras son ideales para usar abiertas, pues no son la única opción. Cierra tu camisa de jean hasta el cuello, agregá un collar y sal a la calle a lucir tus zapatos animal print. Podés lograr un look totalmente de denim o recortar tanta textura azul con un pantalón negro.

Juegá con diferentes texturas

Si te preguntás a qué nos referimos cuando hablamos de texturas, estamos hablando de las distintas telas que podemos encontrar en las tiendas. ¿Los ideales para tus zapatos con estampado animal? Pantalón o falda (tanto corta como midi) efecto piel, estos darán el drama que necesitás para cerrar tu look.

Chaqueta de cuero

Otro básico que queda de maravilla con tu animal print. La chaqueta de cuero es el abrigo por excelencia para completar cualquier look. Lo mejor es que no solo podés quedarte con la de color negro, aunque bien sigue siendo la más elegida, como ya mencionamos arriba colores como el rojo o mostaza también pueden usarse y además quedan muy bien.

Chaqueta vaquera

Para los días menos frescos del año la chaqueta de jean genera el mismo efecto que la camisa de denim. Es una idea genial para agregar textura a tu look, siempre y cuando no la combines con un jean del mismo color. Juega con colores más claros u oscuros en tus pantalones, tus print te lo agradecerán.

Con hoodies y remerones

Los maxi buzos o remeras ayudan a mostrar tus piernas, esto te permite poder lucir tus bucaneras o botas de caña alta estampadas de reptil de una manera única.