Restale años a tu casa con estos simples consejos

Los años pasan para todos, incluida tu casa. Las tendencias van y vienen cada vez más rápido, la lista de tipos de materiales va creciendo cada vez más y los diseños son cada vez más atrevidos y rompedores. Todos estos cambios no los encontramos solo en la decoración, también la tecnología avanza a pasos agigantados tratando de hacer de nuestros hogares, los espacios más funcionales y eficientes posibles. Hoy queremos centrarnos en cambios menos tecnológicos, y más divertidos. ¿Empezamos?

Íconos del diseño

Empezamos esta miniguía para actualizar tu casa con algo bastante evidente: no hay nada más actual que aquello que nunca va a pasar de moda.

Como los pantalones vaqueros, la camisa blanca y la americana negra, toca invertir por ese “fondo de armario” llevado a la decoración, los íconos del diseño que elevaran la decoración de tu casa al instante.

El toque de color

De nuevo, tanto en decoración como en moda, los diseños coloridos nos llaman la atención. Pero luego nunca nos atrevemos... ¡Hasta ahora!

Añadí un artículo que aporte color y alegría a tu casa: un cuadro, una silla, un mueble... un textil.

Mezclá y ganá

Si no te atrevés a cambiar radicalmente de estilo, probrá a mezclarlo con otro. Y es que, ¿por qué elegir uno cuando podés elegir dos? Es el momento de apostar por los estilos híbridos.

Las tendencias mandan

Atrevete con esa pieza tendencia. Hará que tu casa parezca actual al momento. ¿Qué tal si empezamos por espejos?

No nos olvidamos de los muebles cannage que vuelven a ser tendencia. Incluso, ¿por qué no apostar por el color del momento?

Nada es definitivo

Ayudate de elementos fáciles de poner (¡y sobre todo quitar!). Por ejemplo, los vinilos están cada vez más conseguidos, así como los separadores de ambientes adoptan cada vez formas y colores más divertidos que se vuelven auténticas obras de arte.

El orden es clave

Tengas el estilo que tengas, la clave es que se sienta ordenado.

Esto sí y esto no

Cada cierto tiempo, revisá tu casa para identificar las piezas que en realidad no encajan. Ya sean regalos deco que no encajan tanto con tu casa, o muebles que rescataste de casas anteriores y que en realidad no encajan en esta.

Ha llegado el momento de deshacernos de ellas, ya sea vendiéndolo en las apps de segunda mano, regalándoselo a amigos o incluso donándolo a tiendas de caridad. ¡Se merecen una segunda vida!