Mercedes Rus se reunió con productores tras el caso de abigeato: "Caerá todo el peso de la ley"

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, mantuvo este miércoles una reunión con productores rurales del sur mendocino para abordar la problemática del cuatrerismo, luego del escandaloso caso ocurrido en General Alvear que terminó con tres detenidos, entre ellos un policía.

El encuentro se realizó en el salón Salonia junto a representantes de la Dirección de Ganadería y autoridades de la Policía de Mendoza. Allí, los productores expusieron las situaciones de inseguridad que atraviesan desde hace tiempo por el robo de ganado en distintos puntos de la región.

“Fue muy positiva la reunión. Es muy importante escuchar de primera mano al productor”, sostuvo Rus al finalizar el encuentro. Además, destacó el peso del sector ganadero dentro de la economía provincial y aseguró que desde el año pasado trabajan en un plan para combatir la faena clandestina y el abigeato.

La funcionaria también se refirió al policía detenido en el caso y remarcó que “va a caer todo el peso de la ley” sobre el efectivo involucrado. Según indicó, se trata de “un caso aislado” que no representa a la institución policial.

Previo a la reunión, Rus ya había anticipado que el uniformado podría ser expulsado de la fuerza. “Seguramente va a haber una cesantía y una exoneración después”, afirmó sobre el agente, que actualmente tiene la baja en trámite.

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores: “Yo seguiré de cerca el caso”

El caso ocurrió el domingo 10 de mayo por la noche en el paraje Soitué, en General Alvear. Todo comenzó cuando un productor rural denunció el robo de ganado y comenzó a perseguir a los sospechosos, que escapaban en una Toyota Hilux blanca hacia la zona de Jaime Prats.

Tras el llamado al 911, efectivos de Policía Rural montaron un operativo sobre la Ruta 184 y comenzaron una persecución que terminó con tres detenidos. Entre ellos se encontraba un policía perteneciente a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

“Es nefasto que una persona tenga que ir en persecución de los delincuentes. Él es una víctima y por eso fue escuchado para que se saque todas las dudas”, agregó Mercedes Rus. “El procedimiento lo está llevando a cabo el Ministerio Público Fiscal y yo misma seguiré de cerca el caso”, sumó.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que fue la propia Policía de Mendoza la que intervino para detener al efectivo acusado. Además, recordaron que el agente cuenta con 20 años de servicio y que, en caso de ser condenado, enfrentará la expulsión inmediata de la fuerza junto con penas judiciales.