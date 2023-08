“El aprendizaje basado en proyectos”, una charla brindada por el Dr. Hernán Rodríguez

El disertante comenzó su exposición haciendo un diagnóstico de la situación actual de la educación. “A la educación, en general, no se la aprecia ni se la valora. Pero es importante, pues es la primera inversión que tiene una sociedad”, señaló.

Luego se refirió al gran problema por el que siempre le preguntan; el currículo. Para explicarlo, recurrió a una alegoría. “Se parece a la valija de viaje que alguien inventó hace un tiempo y le metió cosas que parecían importantes. Después se fueron agregando otras y aparecen cosas nuevas que no sabemos dónde poner, ese es el problema. Está pensado por un docente técnico, no por un docente profesional. Es decir, por alguien que no es capaz de reconocer el problema de por qué el chico no aprende, aislarlo y buscar una solución”, aclaró.

Sobre los que dicen que los niños no aprenden, el Dr. Hernán Rodríguez objetó: “¿Cómo puede uno decir que los niños no aprenden con la cantidad de horas que van al colegio?”. A continuación, hizo hincapié en el hecho de que los niños sí tienen interés en aprender, pero lo que a ellos les interesa. “Si pensamos propuestas de enseñanza que les interesan, aprenden rapidísimo. El problema del currículo no es el qué sino el cómo, porque el cómo ayuda a entender el qué”, señaló.

El orador finalizó su introducción definiendo a la educación como “el capital que uno le da a la nueva generación para entender el mundo en el que vive y transformarlo”. En esta línea, se centró en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que se basa en plantear desafíos a los estudiantes en los que, trabajando colectivamente y aprendiendo juntos, encuentren una pregunta o una respuesta.

Primero mencionó los factores que sí o sí tiene que tener el ABP: un desafío y un producto que responda a él; trabajo colaborativo; un paradigma centrado en el estudiante como protagonista y autor de su aprendizaje; el objetivo de aprender a comprender el mundo y transformarlo y el diseño complejo de contextos de aprendizaje.

Después se dedicó a ampliar y explicar estos factores. “Desarrollar la humanidad es desarrollar la conciencia y esta se desarrolla cuando la potenciamos. Cuando uno se para en pedagogías activas está pensando en que el estudiante sea el protagonista. O sea, que sepa qué va a aprender y cómo, y que el profesor cree el escenario, la ayuda, la retroalimentación”, remarcó.

También aseguró: “Cuando los niños aprenden, preocupándose por entender su mundo y transformarlo para mejor, entonces como docente estoy haciendo que ellos encuentren un interés en el aprendizaje. La idea es plantear situaciones auténticas de las que el mundo está lleno y usar el contenido del currículo para entender el mundo”.

Posteriormente, se detuvo en cada una de las variedades del ABP. Del Aprendizaje y Servicio Solidario explicó que consiste en que las situaciones auténticas sobre las se trabajen tengan que ver con una problemática real de la comunidad. Rodríguez destacó que este tipo de proyectos permite “trabajar con la dimensión ética-política que todo conocimiento conlleva”, ya que implica tomar una “posición al respecto”.

De los proyectos STEAM, dijo que, aunque muchas veces se los relaciona con la robótica, también pueden consistir en una huerta o un colector solar para un barrio popular porque en ellos se aplican conceptos tanto de ciencias naturales como sociales. Por su parte, en cuanto a los Proyectos Basados en Tareas, señaló que consisten en proponer a un estudiante un entorno bien estructurado, y una tarea que tiene que lograr autónomamente, pero con muchas ayudas.

Por último, como respuesta a una pregunta del público, aseguró que la capacidad que deben desarrollar los estudiantes es una sola: la inteligencia humana consciente. “El mundo de hoy va hacia el colapso y no porque los dirigentes no hayan estudiado, porque estudiaron en los mejores lugares del mundo. Pero las capacidades siempre tienen una dimensión ética. Por eso, hay que enseñarles a los estudiantes a tomar posiciones éticas frente a situaciones reales”, reflexionó Hernán Rodríguez.

Fuente: Comunicación Institucional UCA