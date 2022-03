Yésica Marcos: “Estoy agradecida y contenta con la edición de este libro”

Allí está otra vez ella, parada, erguida, buscando el mejor rumbo a su vida, esa Yésica Marcos: “Que suma y resta en carne propia, aunque se haya equivocao, aunque la hayan señalao”, como dice Rubén Blades.

Con un sonrisa y atenta se presta al diálogo, a la foto, el autógrafo a cada solicitud: “apúrense que me tengo que ir a trabajar”, dice mientras sostiene uno de los tantos ejemplares que pasaron por sus manos para ser autografiados, en el cual se ve su rostro como tapa y debajo, el título: “Cicatrices de la Vida”. Un libro escrito por el periodista Roberto Suárez y que cuenta la vida de la ex doble campeona mundial supergallo.

En el Templo del Vino Bonarda Argentino, ubicado en el Parque Agnesi del departamento de San Martín, Roberto Suárez, periodista, empresario y director del Diario Jornada, presentó una biografía autorizada de Marcos. Edición que cuenta con el auspicio del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza.

Yésica, que saboreó las mieles de la gloria y que llegó a lo más alto del boxeo convocando multitudes, en ese mismo espacio donde ayer fue presentado “su” libro, el anfiteatro Juan Pablo II del Parque Agnesi, donde logró los títulos mundiales AMB y OMB supergallo, desde hace un tiempo está viviendo en la pobreza, esa misma que la vio nacer y crecer. Aunque, desde que se conoció que vivía en una casa de nylon, chapa y palos, su presente fue mejorando porque muchos se acercaron a darle una mano. “Estoy trabajando en una estación de GNC y por las tardes doy clases de boxeo”, comenta con una sonrisa.

Roberto Suárez es un experimentado periodista especializado en boxeo y este libro, el sexto que escribe, es el segundo que habla de pugilismo. Es una obra de crónica descriptiva o periodística, de una lectura muy ágil. En el que nuestro colega, además de hablar de la vida de Yésica, expone su largo conocimiento sobre el mundo del boxeo.

El escritor contó que hace muchos años que venía con la idea de escribir un libro sobre Yésica: “Pero lo fui postergando por diversos motivos y dado que se conoció que ella estaba viviendo en la pobreza absoluta, decidí escribirlo y, con la intención de ayudarla con los fondos, para que pueda construirse una casa”, destacó.

Por lo tanto, esta primera edición de “Cicatrices de la Vida”, que tiene un valor de 800 pesos, será destinado a una cuenta para que Marcos pueda comenzar la construcción de su hogar. El prólogo del libro fue realizado por los periodistas Fabián Galdi y Osvaldo Príncipi.

A ella, mientras, se la observa mucho mejor. De buen semblante pese a las batallas que tuvo a lo largo de sus 36 años, tanto de las puertas de su casa hacia adentro como sobre un ring. Yésica es un mundo de encuentros y desencuentros: “Vos sabés que siempre encuentro la manera de salir adelante y no tengo resentimientos con nadie por las malas cosas que me han tocado vivir. Hoy estoy mejor gracias a la ayuda de muchas personas”, desliza como con la guardia bien alta. Está claro, que en estos días, el apodo de “La Leona del Este” le sienta mucho mejor que el de “Bombón Asesino”.

Yésica Marcos se muestra feliz por la obra literaria, además de estar con trabajo y con proyectos para volver a subirse al ring. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Respecto al libro y al momento de su vida indicó: “Estoy muy agradecida y contenta por la edición del libro. Agradezco que lo recaudado me ayude a tener otra vez una casa”. Y agregó: “Respecto a los comentarios sobre mi casa, no me creo víctima y soy consciente que también fui culpable. Es algo que tenía y por algunas deudas tuve que venderla. Son cosas que pasan en la vida y uno no tiene que estar resentido ni mal con nadie. No soy la única persona a la que le pasan estas cosas en el mundo. Gracias a Dios, siempre pude salir adelante y fortalecida. Soy la Yésica que nunca se da por vencida”, recuerda.

Mirarla a los ojos a Yésica, para quienes hemos podido seguir de cerca su carrera, es ver reflejados infinitos momentos deportivos de su vida; exitosos y de los otros, pero sin dudas que lo que más resalta es esa mujer sencilla, aguerrida, lejos de la ingenuidad. “Solamente creo en las cosas concretas, de las promesas estoy bastante cansada”, cuenta, mientras todos se acercan a saludarla.

Durante la exposición, Suárez aconsejó a la púgil “que no debería volver a boxear más, pero si transmitir sus conocimientos en un gimnasio”. Respecto al consejo, Yésica, contestó: “Quiero volver a pelear, no para ser campeona o gran figura, quiero terminar mi carrera como boxeadora entrenando y estando bien arriba de un ring. Quiero hacer unas tres peleas. Tengo que volver a entrenar y trabajar mucho. Por eso digo que no creo mucho en las promesas, sino en lo concreto”, aseguró Marcos.