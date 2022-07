¿Y si te llama el Cacique? El irónico mensaje de Vélez a Luis Suárez

Los hinchas de River Plate no viven sus horas más felices, ya que a la eliminación por Copa Libertadores como local ante Vélez, se le sumaron las declaraciones de Luis Suárez, quien reveló que no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo, y que podría marcharse a Liniers.

Según información de última hora, el Cacique Medina ni bien se enteró de la noticia del Pistolera se burló de la situación: “Me enteré hace un rato de la decisión de Luis (Suárez), decirle que nosotros le abrimos las puertas para que venga a Vélez”, aseguró en el programa radial Las Voces del Fútbol sobre su victoria por la Copa Libertadores.

El Cacique Medina

Tras estas declaraciones la cuenta oficial de Vélez Sarsfield publicó una foto del DT uruguayo en Twitter en la que bromeaba: ¿Y si te llama el Cacique?

🇺🇾 ¿Y si te llama el Cacique? pic.twitter.com/Hb1nWfK1Hp — Vélez Sarsfield (@Velez) July 7, 2022

Luis Suárez rechazó a River y los hinchas se enojaron

Finalmente se develó una noticia que entristeció al mundo River: Luis Suárez no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo y la información ya es oficial luego de que el propio delantero lo reconociera durante una entrevista. “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de jugar en River, pero como se quedó afuera de la Copa Libertadores se cae esa posibilidad”, aseguró.

Los rumores indican que Luis Suárez podría volver al Barcelona.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía: ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, lanzó el ex Atlético de Madrid al diario deportivo Ovación de Uruguay.

Suárez reconoció, además, que River insistió mucho por contratarlo (a través del manager Enzo Francescoli) y que hasta evaluó seriamente la posibilidad. “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando”.