17 de junio de 2026 - 10:33

Inglaterra-Croacia en el Mundial 2026: dónde verlo, TV y posibles formaciones

La selección inglesa debuta este miércoles en Texas frente a un rival al que ha vencido en tres de sus últimos cinco enfrentamientos directos, liderando el historial global.

Inglaterra vs. Croacia: el historial y las claves tácticas del debut en el Mundial 2026

Inglaterra vs. Croacia: el historial y las claves tácticas del debut en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles en el AT&T Stadium de Arlington por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. El compromiso pone frente a frente a dos potencias europeas en un escenario de alta tensión que históricamente ha favorecido al conjunto británico en el balance general.

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Para este estreno, Thomas Tuchel lidera a una Inglaterra que llegó invicta a Norteamérica tras una fase de clasificación casi perfecta. El técnico alemán apuesta por una profundidad de ataque centrada en Harry Kane y Bukayo Saka, respaldados por la creatividad de Jude Bellingham, pero con la baja por lesión de Tino Livramento en la defensa, quien fue reemplazado por Trevoh Chalobah.

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Harry Kane y Luka Modric, las grandes figuras de Inglaterra y Croacia.

Harry Kane y Luka Modric, las grandes figuras de Inglaterra y Croacia.

Un historial marcado por la hegemonía británica y la revancha croata

El registro histórico entre ambas selecciones muestra una tendencia favorable para Inglaterra: de 11 enfrentamientos oficiales registrados, los Tres Leones ganaron seis veces, mientras que Croacia se impuso en tres ocasiones. La derrota más significativa para el conjunto inglés ocurrió en la semifinal de Rusia 2018, donde los croatas ganaron 2-1 en tiempo extra. No obstante, desde aquel episodio, Inglaterra tomó el control absoluto manteniéndose invicta en los últimos cuatro careos oficiales entre ambos.

Por su parte, Croacia llega a Dallas con la serenidad de figuras experimentadas como Luka Modric y Mateo Kovacic. El planteo de Zlatko Dalic prioriza la posesión del balón para controlar el ritmo del juego y desgastar al oponente mediante combinaciones cortas y profundas. Uno de los duelos individuales más críticos se producirá en la banda, donde la aceleración de Bukayo Saka pondrá a prueba la solidez defensiva de Josko Gvardiol, experto en neutralizar extremos de élite.

En el Grupo L, que completan las selecciones de Ghana y Panamá, este compromiso inicial resulta determinante para afianzar el estatus de favorito y evitar tropiezos tempranos. En ese sentido, Inglaterra busca ratificar su progreso táctico y mayor agresividad bajo el mando de Tuchel, mientras que Croacia confía en su madurez competitiva para superar nuevamente las expectativas en las grandes citas. Con instalaciones de primer nivel y una afición entusiasmada en Texas, el escenario está listo para el choque más atractivo de la primera jornada.

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Zlatko Dalic y Thomas Tuchel, los entrenadores de Croacia e Inglaterra, respectivamente.

Zlatko Dalic y Thomas Tuchel, los entrenadores de Croacia e Inglaterra, respectivamente.

Posibles formaciones Inglaterra vs Croacia

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Luka Vuškovic, Joško Gvardiol, Ivan Perišic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Andrej Kramaric, Petar Sucic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Minuto a minuto y estadísticas

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