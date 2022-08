Video: los fanáticos del Manchester City le hicieron una canción a Julián Alvarez

A pesar de los pocos minutos que tuvo en cancha hasta el momento, el ex River, Julián Álvarez se metió en el bolsillo a los hinchas del Manchester City, quienes además de haberle hecho un mural, ahora le hicieron una canción.

En las últimas horas se viralizó un video de Tik Tok compartido por el usuario @h.dooley en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la joya surgida de River.

La canción, que ya tiene más de 20 mil reproducciones en la red social, destaca al Araña y hasta lo comparan con el Kun Agüero, máximo goleador histórico de Manchester City y su ex compañero en la Selección Argentina.

El tema en inglés dice “I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he’s argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.

Julián Álvarez es el sueño del pibe en persona, tiene a su Emilia, tira paredes con De Bruyne, este año va el mundial y Messi lo ama ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/nBp8ZdBkjH — jerorp (@jerolalanne) August 15, 2022

En tanto que su traducción en español es: “Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez”.