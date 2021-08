Video: la revolución de Messi en París, salió de paseo y lo escoltó una multitud

Si bien ya pasaron más de dos días desde que Lionel Messi firmó con el PSG, París aún continúa revolucionada y así lo demuestran las largas filas que realizan los fanáticos para comprar la camiseta del astro argentino. Por su parte, Leo sumó hoy un nuevo entrenamiento junto a sus compañeros y sigue con la puesta a punto para su debut.

Sigue la locura por la camiseta de Messi en París

La gente no para de hacer interminables colas y los locales no dan abasto. Debido a esta impresionante demanda, esta mañana la tienda oficial del PSG recibió una segunda tanda extra de casi tres mil camisetas nuevas sólo de Messi. Pese a esto, muchos no llegaron a tiempo para comprar la casaca de Leo.

Pochettino habló de la fecha del debut de Lionel Messi en el PSG

Es su segundo día de entrenamiento después de un mes desde que jugó su último partido, la final de la Copa América, así que vamos a ir pasos a paso y cuando se sienta bien y este en las mejores condiciones, va a debutar”, sostuvo el DT.