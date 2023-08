Video: la picante respuesta de Almendra a Benedetto en la previa del duelo por la Copa Libertadores

Agustín Almendra, flamante refuerzo de Racing que debutó en el empate frente a Unión en Santa Fe, lanzó una explosiva respuesta a Darío Benedetto, excompañero con quien tuvo una tensa relación en Boca hace unos años.

"BENEDETTO TENDRÍA QUE PREOCUPARSE POR SUS PROBLEMAS PERSONALES, YO NI LO SALUDARÍA... UN BUCHÓN. ¿PARA QUÉ VOY A HABLAR CON UN MUCHACHO ASÍ?"



✍🏻 Almendra vs. Pipa Benedetto pic.twitter.com/T6NBbO3Zrt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2023

Benedetto hace unos días había asegurado que lo saludaría en el próximo cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores pero que no le iba a dar un abrazo, y la respuesta de Almendra fue tajante “Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. La verdad es que yo ni lo saludaría”.

#Almirón s/el cruce de Almendra a #Benedetto



"No escuché ninguna declaración, no puedo opinar. Darío es inteligente. Es un poco de condimento para un juego tan importante. Nos enfocamos en hacer las cosas bien. El resto, es un show, no pasa nada".pic.twitter.com/QWmxP3ayms — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 19, 2023

“Obvio, cómo no me va a molestar lo dijo… Te sale a matar delante de todas las cámaras. El mismo dijo que quedó como un buchón”, agregó Almendra y respondió ante la consulta si hablaron después del cruce en Boca: “Para qué voy a hablar con un muchacho así”.

“Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí" 💬



Agustín Almendra apuntó contra Benedetto en la previa del duelo copero entre Boca y Racing. pic.twitter.com/J4yUQA5tjK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2023

En tanto, el mediocampista de Racing también fue consultado sobre si le gritaría un gol a Boca el miércoles que viene y en La Bombonera: “Le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca”.

Qué había dicho Benedetto sobre el reencuentro con Almendra

Darío Benedetto había sido consultado sobre su posible reencuentro con Agustín Almendra en el cruce de los cuartos de final de la Copa libertadores. “No le doy un abrazo, pero si lo saludaría. Nos cruzamos mientras estaba entrenando en Boca. No hay ningún rencor. Él sabe lo que pasó y yo también. Nos damos la mano y chau”, dijo.

“Hay cosas que no se pueden hablar, pero yo tengo respeto por los dirigentes y por los técnicos. No me arrepiento de lo que pasó. Quedé como un bocón pero no me arrepiento. El grupo sabe lo que pasó”, apuntó el experimentado goleador Xeneize en diálogo con ESPN.

El problema entre Benedetto y Almendra comenzó después de que el actual jugador de Racing fuera separado del plantel por un acto de indisciplina hacia Sebastián Battaglia, quien era en ese momento el técnico de Boca.

El delantero decidió hablar con la prensa, salió a defender a Battaglia por su decisión y apuntó contra su compañero por distintas actitudes que habría tenido: “El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

“El caso de Agustín es algo irremediable, pero Alan (por Varela, que había tenido otro acto de indisciplina) de a poquito tiene que entender las cosas. Hay que acompañarlo y bancarlo más allá de la decisión que tomó. Le va a servir”.

