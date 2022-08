Video: el Flaco Schiavi fue muy duro con Hugo Ibarra y puso en duda su capacidad para dirigir la primera de Boca

Rolando Schiavi fue técnico de la Reserva de Boca durante la última etapa de la presidencia de Daniel Angelici. Su trabajo se terminó con el cambio de autoridades del club: Juan Román Riquelme puso a Sebastián Battaglia en su lugar. Uno de los ayudantes del Flaco fue Hugo Ibarra, el actual DT del plantel profesional. Y el ex zaguero recordó esa convivencia y le sirvió de partida para cuestionar al Negro.

“Estuvo cuatro años acompañándome en la Reserva, era segundo ayudante, porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso elegí primero a Bracamonte”, recordó el Flaco en su rol de panelista de ESPN. “Él prefería ver las cosas desde otro lado”, sostuvo.

“Hay que prepararse para ser técnico de Boca, yo no sé si lo está. No se si esta capacitado para hacerlo (insistió). Quizás los que lo pusieron vieron con un potencial. Por lo que yo estuve con él... nunca quiso ser técnico, él no quería ser entrenador cuando estaba en la Reserva. Por eso me sorprende que sea técnico”, afirmó Schiavi.

“En estos dos años que estuvo ahora cambió de parecer, pero yo siempre digo que hay que prepararse. Cuando me tocó arrancar, me pasó, que había hecho el curso, pero empezás a buscar otras cosas. Él no quería dirigir”, explicó Schiavi.

Además, marcó una diferencia con Battaglia. “Seba ya había sido técnico de Almagro, ayudante de Falcioni en Banfield. Tuvo otro recorrido. Él sí quería ser técnico”.