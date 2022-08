El último ídolo Xeneize: Boca homenajeará a Carlitos Tevez en La Bombonera

“Bienvenido Carlitos, Boca es tu casa”. La frase resaltó sobre varios paredones y pasacalles en las cercanías de La Bombonera, que este miércoles recibirá con los brazos abiertos a Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central.

Si bien se esperan más banderas y pintadas y una enorme ovación de los hinchas, la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, piensa en hacerle un reconocimiento dentro del campo de juego del estadio Alberto J. Armando, donde gritó goles, festejó títulos y protagonizó hazañas coperas.

Carlos Tevez volverá a la Bombonera. El último ídolo que tiene Boca, donde jugó 274 partidos, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos (entre los que se destacan la Libertadores e Intercontinental 2003).

Vuelve Carlitos, el Apache, hoy DT de Central y será bien recibido. pic.twitter.com/JscmMrfB0H — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 17, 2022

Tevez y su vuelta a la Bombonera: “Es la más linda del mundo”

“Es muy difícil tratar de defenderme todo el partido. Boca te saca a uno o dos jugadores con mucha facilidad. Si planteas un partido así, te va a ser imposible ganarlo. No podemos ir a La Bombonera a defender los 90 minutos”, declaró Tevez desde la sala de prensa de Arroyito.

El miércoles, Carlos Tevez volverá a La Bombonera por primera vez luego de su retiro. Desde Boca le están preparando un reconocimiento para el Apache antes del comienzo del partido. pic.twitter.com/tnfNGENoCB — Fafi (@faafiperez) August 15, 2022

Y agregó: “Son partido que tienen que disfrutar. Uno los puede aconsejar, que la cancha tiene las mismas dimensiones que cualquier otra. Pero ver ese estadio y tanta gente no es normal. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para traernos un buen resultado. Las dimensiones de la cancha son la mismas, no hay que darle tanta vuelta. Es la más linda del mundo, pero es una más. Vamos a competir, el partido va a estar lindo porque Central viene completamente diferente”.

▶️ Juan Román Riquelme habló sobre el regreso de Carlos Tevez a la Bombonera y señaló que Boca lo "recibirá muy bien" pic.twitter.com/ADhG4pyHOr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2022

A la hora de opinar sobre las pintadas que aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires bajo la firma de “Familia Xeneize”, Tevez mostró su respeto: “No me sorprende nada de la gente de Boca. Siempre voy a estar agradecido porque me dieron todo. No me va a sorprender nada de lo que me vayan a dar o cómo me van a recibir en mi casa porque siempre va a ser mi casa”.