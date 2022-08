Video: el descontrolado festejo del Chapa Retegui en los goles de su hijo Mateo ante el equipo de Carlos Tevez

Carlos Chapa Retegui festejó la victoria de Tigre ante Rosario Central por 3-1 luego de dos tantos de su hijo, Mateo. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol, tuvo un sabor especial, ya que enfrente estaba Carlos Tevez, quien rompió relaciones con el exDT de Las Leonas.

Tras uno de los tantos de Mateo Retegui (la figura del partido), al Chapa se lo vio eufórico en una de las plateas del estadio de Tigre celebrando y gritando con fuerzas el gol de su hijo.

La relación entre Tevez y el Chapa Retegui

Luego de que Chapa Retegui anunciara que no asumiría el compromiso de acompañar a Carlos Tevez, ya que se encuentra en funciones en la secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, el DT de Rosario Central tuvo duras palabras.

“Fue desprolijo, te soy sincero. Prefirió más un compromiso político que su sueño. Soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente me faltó la palabra a mí, sino a mis hermanos, al profe, a mi familia y eso es lo que más me dolió”, dijo Carlitos ante la prensa.

Retegui le contestó a Tevez: “No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi amigo, pero lo respeto”.