Video: el cruce entre Gallardo y Milito durante River vs. Argentinos por la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo y Gabriel Milito, entrenadores de River y Argentinos Juniors respectivamente, protagonizaron un tenso cruce durante el partido que enfrentó a sus equipos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado este miércoles en el Monumental.

La discusión se inició cuando Milito pidió amarilla para Fabrizio Angileri tras una falta cometida por el lateral izquierdo. El Muñeco explotó contra Gabi: “No te quiero escuchar más”.

Al término del partido, Gallardo lo fue a buscar. Ahí, Milito se puso firme: “¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer?”.

El temor de Gallardo por el VAR

El entrenador de River Marcelo Gallardo aseguró que en el VAR “van a ser muy cuidadosos”, a la vez que dijo que “va a haber poca revisión” de las jugadas “después de las cosas que se vieron últimamente” en alusión a lo que ocurrió con el gol anulado a Boca frente al Atlético Mineiro.

“Después de las cosas que se vieron últimamente creo que va a haber poca revisión, que van a ser muy cuidadosos”, señaló Gallardo, tras lo cual indicó: “Nosotros tuvimos la jugada puntual de (Federico) Girotti en la que llegó forcejeando con su marcador, pero no es muy claro quién agarra a quién, viéndola después me parece que se podría haber revisado pero no era muy clara tampoco como para cobrar un penal”.

En una conferencia de prensa que brindó tras el encuentro en el cual River igualó como local 1 a 1 frente a Argentinos Juniors en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, expresó además: “Debimos tener eficacia en los momentos favorables. Argentinos es un equipo duro, que se defiende bien”.

“Nosotros le creamos tres o cuatro situaciones de gol contra una de ellos que fue gol. No hubo dominio claro. Intentamos un poco más en el segundo tiempo, ellos cerraron los caminos. No se nos dio en el primer tiempo”, dijo.

Además Gallardo manifestó que “fue difícil” tener en cuenta a los tres futbolistas que se sumaron al grupo tras consagrarse campeones de la Copa América con la Selección Argentina, Gonzalo Montiel, Franco Armani y Julián Álvarez, y dijo que “los calendarios no ayudan.

“Es difícil porque los calendarios no nos ayudan. No les pudimos dar los días que un jugador necesita para tener un descanso de una competencia a la otra. Vinieron con muchísima voluntad de sumarse, se pusieron a disposición y les tocó jugar.

Tienen ese deseo, esas ganas y sentido de pertenencia que hace que se pusieran la camiseta”, aseveró.

Por otra parte, mostró su felicidad por el logro de la Copa América: “Me puso muy contento por los chicos, por (Lionel) Messi, por la Selección Argentina en sí. Fue un título que se nos venía escapando hace mucho tiempo y se pudo lograr”.

“Esperemos que eso le dé aliento y confianza para seguir en un proceso esperanzador. Con relación a nuestros jugadores, es un orgullo que esta institución pueda aportar buenos talentos a la Selección”, culminó.