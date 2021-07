Lunati durísimo con Menotti por criticar a Marcelo Gallardo: “No es mamadera de nadie”

Pablo Lunati no se quedó callado y salió a defender con uñas y dientes a Marcelo Gallardo luego que el DT de River haya sido criticado por César Luis Menotti por haber dicho que le gustaría, en el futuro, dirigir a la Selección Argentina.

“Que lástima Cesar Luis (Menotti) que no entiendas que Gallardo es Gallardista y que no es mamadera de nadie, no lo necesita, tiene su propia historia como la tuviste vos. No entendes nada y mezclas todo”, expresó Lunati en su cuenta de Twitter.

“Marcelo (Gallardo) ya aclaró lo que no tenía que aclarar, si no hacete poner la nota una y mil veces. Tal vez, en algún momento de lucidez, puedas comprender la pregunta y la respuesta del técnico de River, los miserables son los que piensan que hubo mala intención en la respuesta de nuestro DT. Somos muchos Gallardistas en la Argentina, muchísimos! No solo hinchas de River”, cerró Lunati.

El ex árbitro e hincha de River también aprovechó para contestarle al DT campeón del mundo sobre su teoría de la existencia de un “movimiento desestabilizador” en la AFA para remover a Claudio Tapia de su cargo.

“No hay nada desestabilizador o mafia desestabilizadora, hubo una elección en AFA, que fue irregular y no debió hacerse y estará a cargo de la IGJ aprobarla o no. Sino, se deberá votar de nuevo y tendrán que presentarse los candidatos que puedan hacerlo”, publicó Lunati.