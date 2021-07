Lionel Scaloni y César Luis Menotti hablaron de las declaraciones de Marcelo Gallardo

Lionel Scaloni y César Luis Menotti, entrenador del seleccionado argentino y director de selecciones nacionales de AFA, opinaron sobre las declaraciones de Marcelo Gallardo, quien reconoció en una entrevista que le gustaría ser entrenador de la albiceleste.

Scaloni admitió no haber sentido presión y calificó de “respuesta normal” lo dicho por su colega cuando le preguntaron si aspiraba a su cargo.

“Me pareció una respuesta normal la de (Marcelo) Gallardo. No es descabellada. Inclusive al ‘Cholo’ (Diego Simeone) también se lo preguntaron alguna vez”, manifestó el técnico santafesino, de 43 años.

De este modo, el director técnico que cortó una sequía de 28 años en la obtención de títulos internacionales para un combinado albiceleste no exhibió molestia alguna ante la aseveración formulada, días atrás, por Gallardo, ante una consulta periodística sobre si le gustaría tomar el cargo de seleccionador: “¿Cómo no le va a gustar a un DT dirigir a la Selección. Todos tendríamos que decir que sí. Yo hubiese respondido lo mismo” agregó y desactivó una eventual polémica que pudiera haber surgido.

Lionel Scaloni @Argetnina | Twitter

Por su parte, Menotti, fustigó al entrenador de River Plate por decir que le “gustaría dirigir al seleccionado argentino”, al tiempo que destacó al cuerpo técnico del seleccionado campeón de América encabezado por Scaloni porque “trabaja en serio y no vende humo”.

El “Flaco”, campeón del mundo en 1978, fue uno de los que más respaldó al nuevo cuerpo técnico y consideró que el título obtenido en Brasil es el “cierre de una búsqueda”.

Menotti bancó a Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico. (EFE)

Menotti también se mostró molesto con las declaraciones “inoportuna” del “Muñeco”, que manifestó pocos días antes de la final que le “gustaría dirigir al seleccionado argentino”.

“Acá voy a defender cuestiones que son sagradas. Hay momentos en que no podés decir ciertas cosas. Gente a la que le tenía mucho respeto, y por eso voy a salir a hablar. Porque cuando tenés un entrenador en la selección y vos sos técnico, no podés decir eso. Por ahí fue una mala información que tenía. No quiero entrar en pelea, pero que Gallardo dijera ‘como no me a gustar’ dirigirla, no me gustó”, disparó.

“En todo caso, si a mi me lo hubiesen preguntado, yo hubiese dicho: ‘Mientras haya un técnico, yo no voy a pretender serlo’. Porque Gallardo es una figura del fútbol argentino y un excelente profesional, y debe exigir respeto, para él y para todos los entrenadores. Por eso lo digo. Si hubiese sido en otro momento, ni le hubiese contestado”, cerró.