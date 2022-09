Video: Alejandro Fantino aseguró que le “escupiría la cara” al que le proponga trabajar con Mariano Closs y el Pollo Vignolo

En el 2020, luego de un traslado de los periodistas a una de las señales más reconocidas e icónicas de deportes como lo es ESPN, Alejandro Fantino estuvo conduciendo el programa ESPN FC, en donde compartió el ciclo con Diego Latorre, Óscar Ruggeri, Luciana Rubinska, Miguel Simón y Mariano Closs.

La relación entre ellos dos aparentemente no terminó muy bien y Fantino, al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Closs y Vignolo respondió: “Lo escupo en la cara”.

“Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, deslizó Fantino.

“¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con Azulala Vignolo y con ‘esto es fulbo’ Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas”, prosiguió.

“Que nunca más nadie en el periodismo clásico como Mariano Closs me diga ‘esto es fútbol’. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’, le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie”, afirmó.

“¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario, tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda”, aseguró.

La causa de la pelea entre Fantino y Closs

Corría el 9 de diciembre del 2020 cuando Boca e Inter de Porto Alegre disputaron los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize perdió 1 a 0 en La Bombonera pero finalmente se impuso por penales y accedió a los cuartos de final. Post partido en la transmisión de ESPN, Fantino y Closs se cruzaron.

El periodista le preguntó al relator que estaba en la cancha si el 9 de diciembre sobre las sensaciones en la cancha por el segundo aniversario de la final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid y Closs fue tajante: “Yo analizó fútbol”.