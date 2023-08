Una inversión millonaria: la AFA presentó en Miami el proyecto de su nuevo predio

La marca AFA y la imagen de la Selección Argentina siguen en franca expansión desde la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima y la Copa del Mundo en Qatar 2022. Pero a pocos se les hubiese ocurrido este presente en el que Lionel Messi es un nuevo ícono de la población latina en Estados Unidos ni que la Asociación del Fútbol Argentino se instalara en Miami. Este martes Claudio Fabián Chiqui Tapia presentó en sociedad el proyecto del -como ya se conoce popularmente- nuevo predio que la AFA poseerá en Miami.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente el proyecto de un nuevo Centro de Entrenamiento en Miami. (Prensa AFA).

Tapia inauguró la que será la nueva casa de la Asociación en Estados Unidos, más precisamente en North Bay Village, un distrito de unos 10.000 habitantes ubicado a unos 15 minutos en auto del Miami Design District, el centro de la ciudad de la Florida. Una de las tres islas en medio de la Bahía de Biscayne, situada entre Miami y Miami Beach.

North Bay Village tiene un pasado oscuro emparentado con la corrupción policial, escándalos políticos y el dominio de la mafia. En la última década, el distrito ha luchado por cambiar su imagen y el alcalde Brent Latham confía en que el desembarco de la AFA puede ayudar a modificar el rótulo en su apuesta por el desarrollo deportivo.

Latham apoyó su candidatura en las obras públicas, la recreación deportiva y el fútbol juvenil como iniciativas a largo plazo. Y tiene una amplia trayectoria en el fútbol. Fue jefe de medios de la Concacaf y también se desempeñó como oficial de medios de FIFA durante el Mundial de Rusia, en 2018.

“Tenemos un porcentaje muy grande de ciudadanos de origen argentino”, declaró para el sitio The Athletic, en abril. El acuerdo entre el alcalde y la AFA fue por la necesidad del distrito de construir un parque público en los terrenos de la junta escolar del Condado Miami-Dade, que exigía mejoras en el campo deportivo. Pero el presupuesto solo alcanzaba para la construcción del parque, por lo que Latham decidió salir a buscar socios, y se encontró con la AFA.

“Lo que sí encontré, al hablar con diferentes contactos, fueron varias organizaciones deportivas que estaban interesadas en algún tipo de uso mutuo o asociación público-privada, y una de ellas era la Asociación del Fútbol Argentino”, declaró Latham.

Latham estimó -además- que la inversión total para las instalaciones de AFA, las canchas y los espacios recreativos sería de aproximadamente 10 millones de dólares: “Serían 6,5 millones de dólares. Eso es como la línea de base, pero la AFA ha acordado en cuanto a las especificaciones de lo que van a poner, pagar el precio necesario para construir ese edificio y construir los campos. Y luego estamos pensando más allá de eso para hacer un proyecto duradero aquí en North Bay Village que realmente será increíble”, declaró.

Horacio Gennari, empresario argentino y director de marketing de North Bay Village, explicó: “El proyecto conjunto nació porque Latham habló conmigo y, como yo conozco gente de la AFA desde hace 20 años, logré vincular a las partes”. Con quien primero dialogó fue con Guillermo Tofoni, presidente de World Eleven, la empresa que organizó los amistosos de la Selección durante más de dos décadas, que ahora denuncia que “vendieron dos veces lo mismo. Dentro del contrato que están ejecutando están las academias para chicos de 6 a 18 años, tal cual lo habían firmado con nosotros. Nos robaron la idea y el contrato”, dijo consultado por Clarín. Tofoni asegura haber firmado un convenio con derecho exclusivo en febrero 2020. Se dirimirá en la Justicia.

El proyecto de la AFA

“Aquí en Estados Unidos queremos trabajar con todas las principales ligas deportivas. La NBA, la NHL, la NFL, la MLS, los gobiernos locales, las corporaciones. Queremos un asiento en cada una de esas mesas para aumentar verdaderamente nuestra presencia en el mercado estadounidense. No solo estamos dando un discurso. No estamos compitiendo con nadie, ni siquiera con la selección de Estados Unidos, porque también tenemos planes de colaborar con ellos. Nos reunimos con ellos en Qatar. Las posibilidades aquí son infinitas”, declaró Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA.

La intención de la AFA es aprovechar la onda expansiva del Mundial y ampliar sus mercados. Una muestra de ello es la gira que realizó el combinado nacional por Asia, donde Tapia obtuvo acuerdos comerciales millonarios. La AFA tiene más de 150 socios comerciales en todo el mundo.

"LA LLEGADA DE MESSI GENERÓ MUCHÍSIMAS IDEAS Y POSIBILIDADES" Tapia y la presentación de la sede de AFA en Estados Unidos. ¿Se vienen nuevas competencias oficiales?



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/eszyCCxNBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2023

“Tenemos más acuerdos de patrocinio global y asociaciones comerciales que cualquier otra federación en el mundo”, contó Petersen que trabajó en las oficinas de marketing de Rosario Central y Vélez y fue reclutado por Tapia cuando decidió profesionalizar todas las áreas de la Asociación. Y agregó que la AFA tiene 10 socios comerciales en China, tres socios en la India y cinco en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

“Sabemos que hay muchos jugadores en Estados Unidos que tienen padres argentinos. También pasa en Europa. Alejandro Garnacho (Manchester United), Franco Carboni (AS Monza), Nico Paz (Real Madrid) jugadores que se han criado en Europa porque nacieron y se criaron en Europa, pero se identifican con Argentina. Creemos que ese tipo de talentos aparecerán en Estados Unidos. Continuaremos rastreando a aquellos jugadores que se van de Argentina a una edad temprana. Si no, terminarán representando a otro país”, declaró Petersen a The Athletic.

#Institucional La Asociación del Fútbol Argentino, representada por el presidente Claudio Tapia y el entrenador de la @Argentina, Lionel Scaloni, presentó oficialmente el proyecto de un nuevo Centro de Entrenamiento en Miami



📋https://t.co/90QQotwNZA pic.twitter.com/7wO3RHoapw — AFA (@afa) August 15, 2023

Entonces, el predio de la AFA en Miami no solo servirá como búnker para la Copa América de 2024 y para el Mundial de 2026, sino también como oficina comercial y como base de operaciones para la captación de nuevos talentos para la Selección Argentina (en todas sus categorías) y también para el fútbol femenino.

