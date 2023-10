Inadmisible: una agresión al arquero de Gimnasia hizo que se suspenda el partido ante Quilmes por el reducido

Lo que deberían ser palabras sobre un espectáculo de fútbol, las mismas serán de un acto repudiable. De una serie que durante el tiempo que se jugó fue pareja, entre dos equipos como Quilmes y Gimnasia y Esgrima que se medían en el Centenario del Cervecero, equipo al que le alcanzaba el empate para asegurarse un lugar en los cuartos de final del Torneo Reducido.

Sin embargo, el encuentro se suspendió antes de iniciarse el complemento, con el marcador en cero. José Carreras, árbitro del encuentro, no titubeó luego de intercambiar unas palabras con Brian Olivera, el arquero del Lobo mendocino que estaba en la camilla. Es que cuando todos se aprestaban para arrancar las acciones de la segunda parte, el “1″ visitante cayó al piso y después, por imágenes de la televisión, se pudo observar que cayeron piedras desde una de las tribunas. Algunos jugadores de Gimnasia, que fueron consultados, escucharon que cayó un bomba de estruendo que habría sido la causante de que Olivera se desplomara cerca del punto del penal.

Le SEGUÍAN tirando cosas al arquero mientras lo RETIRABAN EN CAMILLA.



— Primera Nacional (@Primeranaciona) October 29, 2023

¿Qué pasará ahora? Dependerá del informe de Carreras. Por ahora son muchas las especulaciones. Lo cierto es que Olivera no estaba en condiciones de continuar con el partido. Y tampoco, reglamentariamente, Gimnasia y Esgrima estaba obligado a hacer un cambio. De esa manera lo dejó en claro Joaquín Sastre, el entrenador del Lobo. “Somos los perjudicados. No sé qué pasará con este partido. Lo único que puedo decir es que nosotros no estábamos obligados a poner el arquero suplente porque el titular no se lesionó durante el partido”.

❌ SUSPENDIDO QUILMES VS GIMNASIA (M) ❌



Por una agresión con un proyectil al arquero de Gimnasia de Mendoza, el encuentro debió SUSPENDERSE.



— Primera Nacional (@Primeranaciona) October 29, 2023

En consecuencia, desde el club local harán gestiones para que el partido pueda reanudarse, seguramente de suceder ello, a puertas cerradas. Otra cuestión será ver por estas horas la evolución de Olivera. Resolverá el Tribunal de Disciplina de la AFA. ¿Se le puede dar por ganado el partido al Lobo? Claramente si, aunque hay que esperar.

La palabra de Ariel Fuscaldo, entrenador de Quilmes:



— Primera Nacional (@Primeranaciona) October 29, 2023

Con el correr de los minutos aparecieron versiones encontradas. Es que desde el lado de Quilmes, Mateo Magadán, presidente de esa institución, señaló: “Lo primero es la salud del jugador. Es una sensación de impotencia la que estamos atravesando”. A lo que agregó: “Quiero creer que no quieren sacar ventajas con esta situación porque me dicen que el arquero no quiere que lo lleven al hospital. Se lo dije a Fernando (Porretta), que lo más lógico es que el partido continúe mañana o pasado”. Y siguió: “Estamos seguros de que no pasó nada. Tenemos testigos”.