Un periodista paraguayo liquidó a Guillermo Barros Schelotto y afirmó que no sabe que la pelota es redonda

Comenzaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 y lejos de tener el mismo comienzo que la Selección Argentina y de Brasil con puntaje ideal, Paraguay cosechó un empate y una derrota generando el enojo tanto del público como de la prensa.

En las próximas horas se definirá si Guillermo Barros Schelotto sigue o no como DT de Paraguay 🇵🇾. De producirse el despido, tres argentinos 🇦🇷 aparecen en el radar: Gallardo (prácticamente imposible)-Garnero-Gareca. También están en carpeta Alonso 🇺🇾 y un entrenador local. pic.twitter.com/a7mmyzAHbZ — VarskySports (@VarskySports) September 14, 2023

El principal apuntado es Guillermo Barros Schelotto, entrenador del combinado guaraní que igualó de local sin goles con Perú y luego sufrió una inesperada derrota con Venezuela por la mínima y si bien, por el momento, está en zona de clasificación, el andar del equipo preocupa.

🚨La Asociación Paraguaya de Fútbol evalúa la posibilidad de cesar en el cargo a Guillermo Barros Schelotto, cuyo contrato vence a fines de las Eliminatorias.

*️⃣El DT, por su parte, no piensa en dar un paso el costado tras haber sumado 1 punto en los primeros dos partidos. pic.twitter.com/TqqFa903yj — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 14, 2023

Fue así, que post derrota con el seleccionado Vinotinto, Enrique Vargas Peña periodista paraguayo de la señal ABC no ocultó su enojo con el entrenador argentino y Robert Harrison, presidente la Asociación Paraguaya del Fútbol (APF) y no solo los cuestionó, sino que también no se contuvo y los insultó al aire.

“Lo que yo he visto como hincha es un equipo paraguayo jugando de chiquitito, no de chiquito, de chiquitito con un pelotudo disfrazado de director técnico y que no sabe que la pelota es redonda”, comenzó.

Parece que en Paraguay perdieron la paciencia con Guillermo.pic.twitter.com/bbHRnoZo8w — En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 14, 2023

Luego continuo en esa misma línea: “Viene a pontificar como si fuera un científico para decir el disparate de que un equipo como Venezuela hay que jugar a la defensiva”.

“Por su puesto que este inútil de Barros Schelotto que no le da ni para dirigir Tacuarí, que lo trajeron para qué, para repetir lo que ya se hizo con Berizzo y los anteriores”, agregó.

“Queremos venderle a Piris a Cuba y tenemos que jodernos nosotros todos los paraguayos para que ustedes se vayan llenando los bolsillos con la plata de Bueno, Shell, de todos los auspiciantes que están poniendo guita con la esperanza que nos vayamos a alguna parte”, continuó.

“Usted es una basura, pero la basura número uno es Robert Harrison”, sentenció el periodista.

Respecto a cómo continua la recorrida de Paraguay que hasta el momento se mantiene en la sexta ubicación en zona de clasificación mundialista teniendo en cuenta que ahora se clasifican de manera directo seis seleccionados y el séptimo va a repechaje, en la próxima doble fecha visita a Argentina (12/09) y recibe a Bolivia (17/09).

