Bombazo: Marcelo Gallardo, la debilidad de un alto dirigente si no logra renovar a su DT

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate fue por más exitoso. Y si bien el DT aún se encuentra sin trabajo, las propuestas no le faltaron Chelsea, Olympique de Marsella, Flamengo, Leeds, Lyon, PSG, Villarreal, entre los clubes que hicieron sondeos y propuestas que el “Muñeco” desechó a la espera de la ocasión que considere la adecuada para volver al ruedo y comenzar a hacer carrera, se supone, en la élite del fútbol europeo.

🚨 Ante una posible salida de Fernando Gago como DT de Racing, el sueño de Víctor Blanco es MARCELO GALLARDO.



Vía: @DSports. pic.twitter.com/FAtlpf7CbG — dataref (@dataref_ar) September 14, 2023

“Está disfrutando del descanso después de ocho años seguidos con el desgaste, la presión y la exigencia de River. Puede ser que todavía no tenga el tanque lleno de energía”, contó un allegados a Gallardo, quien en estos 10 meses estuvo en el radar de instituciones importantes de Europa, pero no lo sedujo el proyecto deportivo.

En ese sentido, se sabe que el entrenador que logró 14 títulos (7 nacionales y 7 internacionales), siendo los más importantes las Copa Libertadores de 2015 y 2018 con el equipo Millonario, necesita tener el control de todo cuando asume una responsabilidad y que la ambición del club donde vaya a dirigir le aporte el material suficiente para intentar repetir, o mejorar, lo que hizo en River. Gallardo, mientras, descansa junto a su familia, disfruta de jugar al pádel con amigos y hasta se llegó hasta Mendoza cuando se disputó la segunda edición del Premier Pádel en el Aconcagua Arena.

Marcelo Gallardo estuvo presente en Mendoza junto a Jorge Pablo Brito, presidente de River Plate. / Gentileza.

Con sus últimas decisiones y poniendo foco en su círculo más íntimo, el “Muñeco” aprovecha al máximo el tiempo disponible, continúa viendo fútbol porque es su gran pasión y mientras, según dicen, analiza a un grande de nuestro país. Es que en las últimas horas circuló el rumor de que Víctor Blanco, presidente de Racing Club, lo tendría en carpeta si el actual director técnico no logra mejorar el rendimiento de la Academia. Es que si bien el equipo albiceleste es uno de los protagonistas de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, hay algunos dirigentes que lo miran de reojo después de las eliminaciones por Copa Libertadores y Copa Argentina.

“Nuestra idea es renovarle Gago. Tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que pueda seguir por uno o dos años más”, aseveró el presidente de la Academia en diálogo con el programa partidario Planeta Racing.

Mientras, Marcelo Gallardo espera y no desespera. No tiene ninguna urgencia económica y las ofertas que recibió no le movieron el piso. Es que tampoco pretende equivocarse en la elección. Tiene muy en claro que su primera experiencia después de River Plate será muy importante para el futuro de su carrera y lo puede marcar para siempre. Seguramente, lo que le pasó a Carlos Bianchi en la Roma de Italia, luego de dejar un exitoso ciclo en Boca, es un ejemplo de lo que no quiere que le pase. El Virrey, pese a todos sus éxitos en Vélez Sarsfield y el Xeneize, no pudo instalarse en el Viejo Continente luego de su primer paso en falso, porque después de esa oportunidad en la capital italiana, tuvo un breve paso por Atlético Madrid y nada más.

Seguí leyendo