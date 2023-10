Un periodista guaraní en la previa de Argentina-Paraguay: “Nuestra incertidumbre es si juega Messi o no”

A horas del choque de la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Los Andes dialogó con un colega paraguayo que analizó a su selección y se mostró con fe para el partido de esta noche.

La puerta de la Asociación del Fútbol Argentino, ubicada en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires, suele ser un punto importante de encuentro entre colegas que se encuentran para buscar las acreditaciones correspondientes a los partidos de la Selección Argentina. Hoy, además, es una parada obligada para los periodistas del mundo entero que quieren ver a los campeones del mundo y al mejor futbolista del planeta.

Justamente, en la previa del cotejo de esta noche, la incógnita sigue planteada sobre si Messi estará desde el arranque o ingresará en el complemento. “A Leo lo vimos bien y hablaré antes para definir si juega de inicio o no”, expresó Scaloni en la conferencia de prensa que brindó el miércoles al mediodía.

En esta oportunidad, la búsqueda apuntaba a recabar el testimonio de un colega guaraní que nos pudiera brindar su punto de vista sobre el seleccionado que ahora dirige Daniel Garnero, que esta noche tendrá nada menos que el desafío de enfrentar a la Scaloneta en el Monumental, con todo lo que ello significa.

Los Andes dialogó con Carlos Duarte, un colega de AM1260 de Villarrica, Paraguay, una localidad y distrito ubicado en el centro sur del país guaraní, en la región Oriental; y capital del 4.º departamento de Guairá. “En Guaraní, Panambí, Verá, que sería Mariposa Dorada y Gaceta Guaireña”, comentó el periodista.

-Carlos, ¿qué expectativas tienen los paraguayos alrededor de este partido?

-Bueno, estamos aquí llegando desde Paraguay, esperanzados de ver un buen partido y un buen rendimiento de la Albirroja, y con la incertidumbre ya de todo el Paraguay si juega o no Messi, es la preocupación de todo el pueblo paraguayo.

Paraguay está bien preparado con un nuevo técnico como Garnero, que conoce la idiosincrasia del fútbol paraguayo porque hace rato está trabajando ahí. Sacó campeón a Olimpia, a Libertad, estuvo en otros clubes, y creemos que con los jugadores que dispone va a presentar un buen plantel y es para, no sé si un triunfo, pero por lo menos para llevar un puntito aquí desde Buenos Aires, porque va a ser un partido muy difícil frente a los campeones del mundo.

Carlos habló de la Selección de Paraguay y de sus compatriotas que pasaron por Mendoza. / Diego Bautista

-De todas maneras, Paraguay siempre ha sido un hueso duro de roer para la Argentina, especialmente en las Eliminatorias. ¿A qué se debe?

-Sí, Paraguay siempre tuvo la estrategia de buscar un buen resultado frente a Argentina y siempre lo ha conseguido desde la época de Chilavert y otras figuras en el estadio de River, y no creo que la excepción sea mañana (por hoy). Más allá del mal momento, Paraguay sabe cómo jugar este tipo de partidos.

-¿Más allá del mal inicio, tienen fe en este compromiso?

-Tenemos fe, tenemos fe, más allá del mal inicio, y es que los mellizos Barros Schelotto nunca pudieron adaptarse, nunca pudieron entrar con todo en el fútbol paraguayo, nunca tuvieron la confianza de la afición deportiva, inclusive de los dirigentes. Se le tiene más confianza a Garnero, a pesar de que la gente pide a gritos que aparezca un técnico paraguayo para que sea una selección bien nacional, pero tenemos fe, y confiamos en algunos jugadores capitales que tienen el cuadro albirrojo como Miguel Almirón en la delantera, y sabemos de que el capitán del Palmeiras, Gustavo Gómez, con Fabián Balbuena y otras figuras que la mayoría están jugando en el fútbol europeo, hagan un buen partido y se le planten a la selección argentina, que son los últimos campeones del mundo.

-Hay cuatro jugadores del seleccionado paraguayo, incluso el técnico dirigió a Independiente Rivadavia, que pasaron por Godoy Cruz de Mendoza (NdR: el arquero Juan Espínola, Iván Ramírez, Gabriel Ávalos y Gastón Giménez).

Mendoza siempre fue también un lugar donde se le da siempre oportunidad al futbolista paraguayo, y donde tuvieron siempre muy buena experiencia y muy buen rendimiento, como Diego Viera, Danilo Ortiz, Danilo Ortiz, que comenzó de arquero, pero al final terminó siendo zaguero centro, y esas figuras son muy importantes que pasaron por el fútbol argentino y que hicieron historia también en el fútbol paraguayo.

-¿Le sorprendió la convocatoria de Gastón Giménez?

-No, no, le estamos siguiendo hace rato, pero no es una sorpresa, hace rato que la gente pide que juegue de titular.

-¿Un probable equipo de Paraguay para mañana?

-No, no, no, todavía no manejamos un probable equipo. Almirón juega, Gómez juega, en el arco juega Coronel. Lo que pasa es que hay un nuevo técnico y hay una incertidumbre muy grande y todavía no se ha oficializado la alineación de Paraguay.

-¿Cómo lo catalogan a Garnero en Paraguay, como un DT ofensivo o defensivo?

-Es un técnico ofensivo, siempre sus equipos anotan muchos goles, como sucedió en Libertad, que es un equipo que hoy tiene al goleador Tacuara Cardozo, a quien siguen pidiendo para la selección, pero el equipo pide recambio. Creo que va a proponer un fútbol bastante ofensivo y muchos paraguayos están viniendo a Buenos Aires para ver el partido porque tenemos confianza y fe en el equipo albirrojo.

-Aparte el dato es que Garnero no debutó todavía y ya tiene una clasificación a un Mundial. ¿Cómo tomaron la designación del Mundial 2030?

-Claro, claro, sí. En el 2030. No sé si ya estamos clasificados, ojalá que así sea por el bien del fútbol paraguayo, y para que se haga un nuevo estadio porque solamente tenemos dos estadios con buena capacidad, como el Defensor del Chaco y La Hoya Azulgrana. El 3 de febrero no está en condiciones prácticamente para las Eliminatorias y por ahí la Conmebol o el gobierno paraguayo ojalá puedan construir un estadio de categoría y de nivel acorde al fútbol actual.

-¿Dónde sería ese estadio?

-En Asunción. Hay varios lugares,

-¿Qué capacidad tendría?

-Y, unas 50.000 personas. Es el proyecto de la Conmebol y el gobierno paraguayo para la construcción de un nuevo estadio que no estaría tan lejos de la costanera del río Paraguay, a espaldas de la ciudad de Asunción.