Un ex entrenador de Godoy Cruz dirigirá a Colo Colo en la Fase 2 de la Copa Libertadores

Godoy Cruz comenzó su pretemporada con el objetivo de llegar en la mejor forma al partido del 22 de febrero ante Colo Colo de Chile por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Para esa fase eliminatoria el “Cacique” tiene nuevo entrenador, luego de la salida de Gustavo Quinteros. El director técnico elegido es Jorge Almirón, quien dirigió al Tomba en la temporada 2013/14 y viene de entrenar a Boca en la última temporada, donde llegó a la final de la Copa Libertadores, pero la perdió ante Fluminense.

Luego de arduas negociaciones con otros técnicos de interés, después de lo que fue el fin de la estadía de Quinteros en el conjunto popular, el Colo Colo se enfocó en seducir a Almirón.

🚨Jorge Almiron es el nuevo DT de #ColoColo.



✍🏾 Dos años de contrato pic.twitter.com/4EysnKfbBB — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 3, 2024

Pese a que la campaña en el xeneize no fue buena (no alzó ningún título y no lo clasificó a la próxima edición de la Libertadores), Almirón tuvo aceptación por sus actuaciones en la Copa, definido como un técnico “copero”, debido a que tiene dos finales del máximo torneo a nivel continental (la primera con Lanús ante Gremio) y cuenta con experiencia en dicha competición en la que el “Cacique” comenzará su camino a fines del próximo febrero.

El argentino de 52 años cruzará la cordillera para llegar a Chile en los próximos días, donde se convertirá en uno de los entrenadores mejores pagos de Sudamérica una vez que se ponga el buzo del “Cacique”, y empezará una nueva aventura el próximo 8 de enero, fecha en la que iniciará la pretemporada.

Jorge Almirón cuando dirigió al Tomba en 2014.

El entrenador de 52 años dirigió un total de 40 partidos en la máxima competencia a nivel continental: ganó 18, empató 10 y perdió 12, con 49 goles a favor y 26 en contra. Estos números consiguió un rédito del 53,3%. En Copa Sudamericana, dirigió en 10 oportunidades: ganó 3, empató 3 y perdió 4 partidos, con un rendimiento del 40%.