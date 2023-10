Tras declarar su indignación por cómo gana Boca, ahora, Bochini dijo que se pondría feliz por Riquelme si el Xeneize gana la Copa

Ricardo Bochini, exfutbolista y uno de los máximos ídolos de la historia de Independiente, quien días atrás había expresado que prefería que Boca no le ganara a Fluminense la final de la Copa Libertadores para que no alcance los siete trofeos que ostenta el Rojo, aclaró que si lo hace igualmente se pondría feliz por Juan Román Riquelme, su amigo y vicepresidente del Xeneize.

"Si Boca va, juega bien y gana, está bien; si nos alcanzan es culpa de Independiente que no la gana hace 40 años".



En declaraciones a Radio Mitre, el Bocha se sinceró: “Lo que dije fue porque como Independiente es el que más títulos de Libertadores tiene quisiera que siga con eso, pero es necesario que Boca pierda. Por otro lado, si Boca juega un buen partido y le gana a Fluminense en el Maracaná lo va a tener merecido”.

"Siempre voy a estar agradecido con Román que es quien hoy maneja Boca. Si gana me gustaría que sea por él".



"Me invitó a la cancha con mis hijos y la gente me trató muy bien".



Además, reconoció que si se da la consagración del equipo argentino, igualmente lo alegraría por su amigo: “Siempre voy a estar agradecido con Riquelme y es quien hoy maneja Boca. Si gana me gustaría por Riquelme porque a mí siempre me invitó a la cancha con mis hijos, la gente me trató muy bien. Estoy en una cena con hinchas y todos desean que no nos alcancen, pero si Boca va, juega bien y gana, está bien, es culpa de Independiente que no la gana hace 40 años”.

A su vez, agregó que lo pondría feliz por Román, a quien calificó como “un grande”, y reveló que lo que está haciendo en su club -es vicepresidente y todo indica que se volverá a postular en las elecciones de este año-, le hubiera gustado hacerlo a él en Independiente.

