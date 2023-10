¡Vamos Argentina! Los Pumas le ganaron un partidazo a Gales y se metieron en semifinales del Mundial de rugby

El seleccionado argentino, Los Pumas, en una de las actuaciones más dramáticas de su historia, consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial de rugby por tercera vez en la historia, tras vencer esta tarde a Gales por 29-17 en un partido de cuartos de final disputado en el Stade Velodrome de Marsella, Francia.

El equipo dirigido por Michael Cheika revirtió un marcador desfavorable hasta el minuto 57 con dos tries de los ingresados Joel Sclavi y Nicolás Sánchez en el tramo final del juego, ambos convertidos por Emiliano Boffelli.

El propio Sánchez, máximo anotador histórico de Los Pumas en la Copa del Mundo, decoró el heroico triunfo con un último penal ante el delirio de los miles de argentinos que asistieron al tradicional Velodrome en la sureña Marsella.

Gales se fue en ventaja al descanso (10-6) y también lo estuvo al promediar la parte final gracias al aporte de su apertura Dan Biggar, autor de un try, dos penales y una conversión, y de Tomos Williams, responsable del otro try de su equipo.

Los Pumas ganaron un partidazo y están entre los mejores cuatro del Mundial.

Argentina se mantuvo en partido con cuatro penales de Boffelli, entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda, lo que abrió paso a los mejores momentos del equipo en el partido.

Los Pumas volverán a jugar el viernes a las 16 en el Stade de France, en el suburbio parisino de Saint-Denis, donde esta tarde, en el mismo horario, quedará definido su rival cuando se enfrenten Irlanda y los All Blacks de Nueva Zelanda.

Argentina buscará el pase al último partido de la competencia por primera vez, luego de perder las semifinales de las ediciones 2007 y 2015, en las que finalizaron tercero y cuartos, respectivamente.

La historia escrita por Los Pumas en Marsella también permitió lograr la primera victoria frente a Gales en el tercer antecedente mundialista, un mérito en el que tuvo especial preponderancia Matías Moroni, en los minutos finales, con un milagroso tackle a centímetros del ingoal con el marcador 19-17 en favor de la Argentina.

Ese eventual try de Louis Rees-Zammit hubiera castigado un segundo tiempo perfecto del conjunto “albiceleste”, que se inició con una remontada en el marcador gracias al pie del rosarino Boffelli.

A partir de los dos penales sumados por wing, Los Pumas jugaron un partido de cuartos de final con fiereza, a la altura de lo que exigía la instancia, para sorpresa de un rival que llegaba invicto, con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

Los ingresos desde el banco de suplentes funcionaron a la perfección y las oportunidades para marcar, un aspecto en el que se había fallado al inicio del partido, fueron capitalizadas para favorecer un dominio psicológico que terminó de desmoralizar a los británicos.

La salida de Biggar en Gales también fue una ventaja para el equipo argentino, que provocó una atmósfera vibrante en los últimos minutos a partir de sus férreas defensas y sus corridas titánicas, como la que encaró el tucumano Sánchez hasta volar en el ingoal rival.

Como volará ahora la delegación argentina a París para disputar su próximo partido ante Irlanda o Nueva Zelanda en su flamante condición de uno de los cuatro mejores equipos del mundo.

La otra semifinal de Francia 2023 quedará definida este domingo cuando se disputen los partidos Inglaterra-Fiji y Francia-Sudáfrica.

La síntesis del partido

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron, PT: 27m. Matías Moroni por Chocobares. ST: 15m. Matías Alemanno por Lavanini, Rodrigo Bruni por Isa, Francisco Gómez Kodela por Bello y Lautaro Bazán Vélez por Cubelli; 26m. Agustín Creevy por Montoya y Joel Sclavi por Gallo y 30m. Nicolás Sánchez por Santiago Carreras.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams, Entrenador: Warren Gatland.

Ingresaron, PT: 41m. Dewi Lake por Elias (G). ST: 10m. Tomos Williams por Davies; 15m. Corey Domachowski por Thomas y Christ Tshiunza por Reffell; 20m. Liam Williams por Dyer; 25m. Sam Costelow por Tompkins; 26m. Dafydd Jenkins por Beard y Dillon Lewis por Francis y 30m. Nick Tompkins por Biggar.

Tantos en el primer tiempo: 14m. try y conversión de Biggar (G); 21m. penal para Biggar (G); 39m. penal de Boffelli (A) y 45m. penal de Boffelli (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m. penal por Boffelli (A); 8m. penal de Boffelli (A); 17m. try de Williams, convertido por Biggar (G); 28m. try de Sclavi, convertido por Boffelli (A); 37m. try de Nicolás Sánchez, convertido por Boffelli (A) y 41m. penal de Sánchez (A).

Incidencia en el primer tiempo: 16m. el árbitro Peyper se retiró lesionado y fue sustituido por el inglés Karl Dickson.

Resultado parcial: Argentina 6-10.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Cancha: Stade Velodrome, de Marsella.