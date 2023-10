La voz de Sebastián Torre, DT de Rivadavia Básquet que debuta en la Liga Argentina: “No estamos para regalar nada”

Por su enorme historia en el básquetbol de nuestro país, Atenas de Córdoba aparece como el candidato a ascender a la Liga Nacional. Sin embargo, hay otros equipos que también pelearán esa posibilidad. Uno de ellos es Rivadavia Básquet, un equipo joven, que buscará crecer partido a partido y cuya séptima presentación en la Liga Argentina se producirá el domingo por la noche, en condición de local, frente a Amancay de La Rioja.

¡WELCOME AYO! 🙌🧡



👉 Ayo Ajiboye llegó a Mendoza para jugar en Rivadavia Básquet en la próxima temporada de la Liga Argentina. El extranjero de 23 años ya se entrena en el equipo dirigido por Sebastián Torre.



(+) pic.twitter.com/7yVHLBL9x1 — Rivadavia Básquet (@rivadaviabasket) September 26, 2023

“Nuestro equipo es dinámico y es un aspecto que intentaremos plasmar en los partidos. Somos un plantel joven y con poco rodaje”, nos contó ayer, el entrenador Naranja, Sebastián Torre. A lo que agregó: “Nos falta una ficha mayor, pero todo dependerá de factores como el presupuesto y de quién se trate. Tenemos un cierto tiempo para decidirnos, aunque hay muchos jugadores en el Pre Federal y eso condiciona el armado de muchos equipos”.

-De acuerdo a sus palabras, da la impresión de que su equipo siempre irá de punto.

-No lo diría de esa manera. Sí sabemos que somos un grupo nuevo en su conformación. Guido Francese, por ejemplo, decidió no jugar en esta campaña y eso nos provocó un vacío importante. Ahora buscaremos suplir la falta de experiencia, con verticalidad y movimientos de pies y manos. No nos queda otra. Somos conscientes de que no estamos para regalar nada.

LIGA ARGENTINA. SE PRESENTA EN SOCIEDAD EL NARANJA¡VENÍ A CONOCER EL EQUIPO. Este jueves, @rivadaviabasket realiza la Presentación del Equipo de la Liga Argentina. Será en el Teatro Luis Enzio Bianchi a partir de las 22:00hs. pic.twitter.com/lzjwdv53wZ — Salto Inicial (@Salto_Inicial) October 11, 2023

-¿Cuál es el objetivo planteado?

-Esta respuesta va un poco ligada a lo que le decía antes. Nos preparamos para ser campeones, esa es la realidad, aunque después la misma quizás diga otra cosa. La temporada anterior la dirigencia planificó clasificar al playoff y terminaron jugando el play in para ingresar a esos cruces. Ahora pretendemos estar entre los 12 primeros, evitar la reclasificación.

-No tuvieron la posibilidad de jugar amistosos, ¿cuán perjudicial puede ser eso a futuro?

-Siempre son importantes los amistosos, pero no se pudo y ahora estamos mentalizados en hacer bien nuestro papel en los partidos y sabiendo de nuestras limitaciones y virtudes. Hay equipos con mucha trayectoria, aunque eso no quiere decir nada cuando los tenés enfrente. Rivadavia está para competir. Seguramente, Atenas, barrio Parque, GEPU y San Isidro están con más rodaje, pero cuando los tengamos que enfrentar vamos a dejar la vida para ganarles.

-¿Qué es lo que más destaca de su equipo?

-Es un equipo joven, con muchas ganas. La energía que transmite en las prácticas es muy valorable. Hay buena química y eso siempre entre sus integrantes es favorable para lograr lo que uno pretende como entrenador. Vamos a ir partido a partido. El primero es con Amancay y no vemos el más allá.

-A pesar de ser un entrenador joven, tiene cierta experiencia en la Liga. ¿Qué análisis hace de la conferencia que les tocó?

-Es la más dura, no tengo dudas, con clubes históricos. La Conferencia Norte será pareja entre los que lucharán arriba, aunque quizás Atenas de Córdoba puede estar un peldaño arriba del resto. Después hay otros equipos como nosotros que vamos a ir de menos a más. No quiero decir que vamos a estar primeros siempre. La idea es ser protagonista en la medida que podamos, después veremos en qué posición terminamos.

Cabe recordar, que esta nueva edición de la Liga Argentina estará compuesta por 33 clubes, divididos en dos conferencias. La Norte, donde estará el Naranja, único representante de Mendoza en la principal competencia de ascenso de la Argentina, tendrá 16 clubes, en tanto que la Sur, será integrada por 17 equipos.

Conferencia Norte: Rivadavia Básquet, Atenas de Córdoba, Barrio Parque (Córdoba), San Isidro (San Francisco), GEPU (San Luis), Colón (Santa Fe), Sportivo Suardi (Santa Fe), Amancay (La Rioja), Jáchal BC (San Juan), Montmartre (Catamarca), Villa San Martín (Chaco), Independiente BBC (Santiago del Estero), Sarmiento (Chaco) Deportivo Norte (Santa Fe), Echagüe de Paraná y Salta Basket.

Conferencia Sur: Quilmes de Mar del Plata, Unión de Mar del Plata, Tomás de Rocamora, Pergamino Básquet, Deportivo Viedma, Pico FC, Villa Mitre, La Unión de Colón, Atlético Pilar, Lanús, Provincial de Rosario, Ameghino de Villa María, Hispano Americano, Ciclista Juninense, Gimnasia de La Plata, Racing de Avellaneda y Racing de Chivilcoy.

Los primeros partidos del Naranja

15/10 Rivadavia Básquet vs. Amancay La Rioja

17/10 Rivadavia Básquet vs. Jáchal BC

23/10 Rivadavia Básquet vs. Salta Basket

03/11 Montmartre vs. Rivadavia Básquet

05/11 Independiente BBC vs. Rivadavia Básquet

20/11 GEPU vs. Rivadavia Básquet

Atenas de Córdoba, un equipo histórico da el salto inicial

Esta noche, desde las 21, se pondrá en marcha la temporada de la Liga Argentina, con el encuentro entre Atenas de Córdoba vs Sportivo Suardi. El Griego cordobés, equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional, bajó históricamente de categoría y buscará recuperar su lugar en la elite. En su plantilla, está el base mendocino Lucas Reyes, quien palpitó lo que será la presencia del equipo de General Bustos, en la Liga: “Lo primero que me sedujo es que me llamó Gustavo (el DT Peirone), que había sido entrenador mío en Instituto, así que ya lo conocía. Y después, el desafío de lo que es Atenas y de lo que significa tratar de devolverle el lugar que se merece”.

Lucas "Chirri" Reyes, el base mendocino con pasado en Instituto que se sumó al desafío de devolver a Atenas a la Liga Nacional. (Pedro Castillo / La Voz)

Y agregó: “Es una linda presión. Siento que estoy preparado y que el equipo está preparado para afrontar esa presión. Trato de que sea un desafío, hay que verlo así. No va a ser nada fácil, son 32 o 34 equipos, no sé bien todavía, y es un solo ascenso. Así que no va a ser nada fácil, pero material hay, creo que si hacemos las cosas bien, vamos a estar peleando arriba”.

