Tomás Marchiori, el mendocino figura de Atlético Tucumán: “Tenemos material para meternos en alguna Copa”

Tomás Ignacio Marchiori, hijo dilecto de la casa mensana, atraviesa un gran momento en la Liga Profesional, como arquero titular de Atlético Tucumán. Desde hace tres años, cuando saltó de la Primera Nacional a la máxima categoría, disfruta de las virtudes de una provincia que lo acogió como uno más. Junto a su novia, Guadalupe, y sus dos perros, vive este presente de reconocimiento y cariño por parte de los hinchas del Decano.

- ¿Cómo estás viviendo este presente en Atlético Tucumán?

- Contento por estar jugando. Es algo que venía deseando desde hace bastante tiempo. Hace casi tres años que estoy en el club y tener esta posibilidad de estar jugando y respondiendo a un arco tan importante me pone muy feliz.

- ¿Cómo fue el proceso de adaptación a la Primera División?

- Es difícil el cambio y adaptarse a Primera División. Más viniendo del ascenso. En lo personal es algo muy bueno y muy lindo, porque es para bien, para crecer y para mejorar… Te das cuenta que faltan muchísimas cosas por aprender y con el tiempo uno va creciendo.

- ¿Cuál es la filosofía de Lucas Pusineri? ¿Qué les pide?

- Nos pide que seamos competitivos, que estemos siempre en partido. Tanto en las prácticas como por los puntos, nos pide que siempre tengamos competencia, que seamos un equipo duro, que lucha a pesar de la adversidad. Obviamente, prioriza mucho el grupo humano y buscar armarlo con buena gente y que tiren todos para el mismo lado.

Tomás Marchiori la rompió en Gimnasia y Esgrima y saltó a Primera división. / GyE

- Venís de ser figura contra Racing Club y ahora se viene River, en Tucumán; ¿Cómo lo vivís?

- Creo que el equipo fue el que hizo un partido muy bueno, muy correcto, contra Racing y se vio reflejado en el resultado. Contra River va a ser un partido difícil e importante. Venimos de agarrar confianza y queremos seguir así. Sabemos que River viene bien, con una racha muy positiva, pero con nuestra gente vamos a querer hacernos fuertes. Confiamos en nuestras armas, en lo que va a plantear Lucas y tenemos que estar preparados para un partido muy difícil.

- ¿Para qué está Atlético Tucumán?

- Está para pelear. El torneo pasado dejamos la vara muy alta, con un plantel muy competitivo. Este torneo tenemos material para estar en los puestos de arriba y meternos en alguna de las copas.

- ¿Seguís a Gimnasia en la Primera Nacional? ¿Cómo lo ves?

- Me gusta ver mucho fútbol y Gimnasia en especial. Lo sigo mucho porque está mi hermano y es una categoría muy difícil, donde el Lobo asumió en los últimos años un protagonismo. Todos los equipos le quieren ganar. Eso no es fácil de mantener. Creo que el equipo está bien y ya empezarán a aparecer los resultados, que creo tienen más de positivo que negativo: ha perdido un solo partido.

- Contanos de tus inicios...

-Fueron muy lindos. Me subieron de muy chico y siempre tuve muy buenos arqueros adelante. Y cuando tuve la oportunidad de jugar, lo disfruté mucho. Hasta el día de hoy lo sigo viviendo de esa manera. Es todo un aprendizaje para seguir creciendo como futbolista y como persona.

- ¿Cuál es el mejor en tu posición hoy?

- Hay grandes arqueros en el fútbol argentino; hay un nivel muy bueno y si me pongo a ver quién es el mejor, sería injusto. Me fijo en todos los arqueros para aprender.

- ¿Qué tuviste que cambiar para adaptar tu juego a Primera División?

- Mucho. En el ascenso no se juega tanto con el arquero, no se sale tanto jugando y acá me tuve que obligar a jugar mucho con los pies, a ser una opción más para el equipo. Es otro estilo, otra forma de jugar y sentí que eso debía pulirlo para adaptarme.

- Cuando saltaste a la primera división de Gimnasia, tuviste algunos errores y fuiste criticado; ¿Cómo trabajaste esa etapa?

- Los futbolistas siempre tienen momentos irregulares. Son fundamentales hoy en día los psicólogos deportivos y los coaching; ayudan muchísimo. Además, acompaña el respaldo familiar o tener una persona cercana. Uno tiene que hacerse fuerte para lo que sigue. El fútbol es muy cambiante; un día estás arriba y otro abajo. Uno tiene que mantenerse firme en lo que uno quiere y confiar. La ayuda a través de un profesional fue clave para mí.

- ¿Hay objetivos de selección en el corto plazo?

- Todo jugador desea y quiere ir a la Selección. En lo personal me encantaría, pero hoy en día lo veo más como un sueño que como un objetivo a corto plazo.