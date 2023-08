Thiago Almada podría dar el salto a un grande de Europa y jugaría con un compañero de la Selección Argentina

Después del Mundial de Qatar los futbolistas de la Selección Argentina comenzaron a potenciarse y los grandes clubes de Europa comenzaron a poner los ojos en los jugadores que no están en las grandes ligas.

Uno de ellos es Thiago Almada, una de las estrellas de la MLS, quien aparece en el radar del Ajax de Países Bajos.

El mediapunta de 22 años lleva 55 partidos con Atlanta United donde marcó 16 goles y dio 17 asistencias desde que llegó en febrero de 2022. Se convirtió recientemente en el primer jugador de la historia de la MLS en levantar la Copa Mundial de la FIFA.

Si bien Atlanta United ha intentado convencerlo de no salir en este mercado, el ex jugador de Vélez quiere dar el salto deportivo y según el periodista de The Athletic, Tom Bogert, Ajax está interesado en su fichaje.

Ante la salida de Kudus 🇬🇭 al West Ham, #Ajax buscará a Thiago Almada 🇦🇷 como su reemplazo según reportes de @tombogert.#WeAreTheA pagó usd16m (récord en #MLS) por él así que los neerlandeses deberían ofrecer cerca de usd30m. pic.twitter.com/cKQ4RKbRlx — 𝐅𝐚𝐜𝐮 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳 ⚽🎙️ (@Facu_of) August 25, 2023

El interés del equipo neerlandés por Almada surge luego de que se concretó la venta de Mohammed Kudus a West Ham a cambio de 45 millones de euros. Ante esta salida de peso, el conjunto neerlandés quiere sumar al argentino para que sea su reemplazante.

En caso de concretarse el fichaje, Almada jugaría junto a Gerónimo Rulli (lesionado, luxación de hombro y baja hasta 2024), con quien compartió plantilla en la Selección Argentina y salieron campeones en el último Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles entre los clubes.

De acuerdo a Bogert, Ajax todavía no hizo ningún tipo de propuesta por el jugador de la Selección Argentina. Aunque, se especula con la chance de que hagan llegar una oferta de 15 millones de euros. Atlanta United demanda mucho más y pide una cifra de 29 millones de dólares (a razón de 26.8 millones de euros) por su salida.

El conjunto del estado de Georgia quiere convertir a Almada en la venta más cara de la MLS para dejarlo ir a Europa. Cabe recordar que la salida más elevada de la liga estadounidense fue la de Miguel Almirón, precisamente ex jugador de Atlanta United, quien se fue a Newcastle a cambio de 24 millones de euros.