Tato Aguilera opinó sobre el “no arquero de River” Enzo Pérez y de la suspensión del fútbol

“¡Qué semana, en el fútbol argentino!: hecho histórico, partidos de Libertadores y Sudamericana y la suspensión de las semifinales de la Copa Liga Profesional”, abrió Tato Aguilera su columna de opinión.

El mendocino, periodista de TyC Sports que día a día informa las noticias de Boca, habló las posibilidades para que se disputen los partidos que debían disputarse este fin de semana, Independiente- Colón y Boca- Racing, en San Juan y de las consecuencias si las medidas del Gobierno se extienden. ¿Cuándo se jugarían entonces las semifinales del torneo doméstico?

“No había por qué suspender dos partidos, en San Juan, con burbuja mediante. Sábado y domingo se definía prácticamente el torneo. No le veo sentido, y más tomando en cuenta, que se podrían jugar los partidos continentales, la semana que viene (9 de local y 4 de visitante)”, tiró Tato.

Y agregó: “¿Cuándo se va a jugar?, ¿el 2 de junio, sin futbolistas de cada club que se irán por citaciones de respectivas selecciones? No es lo ideal, si no se juegan para la fecha anunciada, con la final el 5, hay que pensar que esta instancia se juegue en el segundo semestre, después de Eliminatorias y Copa América”, afirmó.

En cuanto a lo próximo, las Copas de Libertadores y Sudamericana, agendadas para esta semana, “aún no se sabe si los equipos que deben actuar de local lo harán en nuestro país. Las posibles sedes sería Paraguay y Uruguay, pero aún no está resuelto porque el Gobierno no quiere que se realicen en nuestro país. Este fin de semana se esclarecerá este tema”, sostuvo.

Y de Enzo Pérez como arquero de River en el triunfo frente a Independiente Santa Fe, el columnista manifestó que “el fue histórico lo del maipucino Enzo Pérez en el arco de River. Tuvo un muy buen nivel, lesionado, dándole una mano al equipo de Gallardo. Inteligente planteo del entrenador, ante un rival menor. Ganó River (2-1) y Enzo le dio a todos los hinchas una alegría, dando la cara y demostrando ser hincha de River. Que se siga destacando otro mendocino más en el fútbol nacional y de Sudamérica, a todo nos gusta. Soy hincha de Boca pero ver un mendocino que brille me pone contento. Como en Boca, Esteban Andrada”.

Y a su vez confió que “si River tiene que jugar en otro país y no en el Monumental está en serios problemas, porque no llegan a formar los once dele quipo. Se exigen el PCR negativo y no se sabe si llegan a estar en condiciones de completar a toda su delegación”.

Con respecto a Boca, aguilera hizo su análisis: el equipo “consigue resultados pero no juega bien. Pelea la Copa Liga Profesional y está a un punto de clasificar en la Libertadores, con Andrada volviendo al arco después de un mes de dar positivo y de quedar varado en Ecuador. Sin embargo, ante Barcelona atajó muy bien. Es un arquero importante en Boca, que demostró al mundo lo que puede dar, con récord y buenas actuaciones”. Andrada está en la nómina de cinco arqueros elegidos por Scaloni para ser parte de la Selección para la Copa América y Eliminatorias y estaría trabajando con Armani, Musso, Emiliano Martínez y Marchesín”.

Y para cerrar, se refirió puntualmente de la la Copa América, la cual tendrá como sede única a nuestro país después de que Colombia decidiera bajarse por los conflictos socio-políticos que se viven en dicho país.

“Si en los próximos días, ante al situación de pandemia que vivimos, Argentina insiste con la suspensión del fútbol local los próximos días, no tendrá argumentos para sostener su postura de ser organizadora de esta Copa. Y por otra parte, de seguir siendo anfitrión podrían haber nuevas sedes o agregarse partidos a las sedes asignadas. Y atención, además de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Ciudad de La Plata, Monumental, La Bombonera y el estadio de Independiente, estará el Estadio 1 de Estudiantes de La Plata, el más moderno del fútbol argentino”.

La Selección tiene fecha de eliminatorias el 3 y el 8. Y desde el 11 de junio, será la Copa América, según definió la Conmebol, “entidad que poco le interesa las realidades de los países, lo demostró con la situación social de Colombia jugando allá los partidos de Libertadores; y de la pandemia en los países sudamericanos, queriendo que todo siga”, concluyó.