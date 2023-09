Superclásico: Marcos Rojo sufrió una sobrecarga y se perderá el duelo con River en La Bombonera

Luego de salir a los 70 minutos de la primera semifinal contra Palmeiras, Marcos Rojo se realizó estudios este viernes por la mañana y determinaron que padece una sobrecarga que le impedirá estar en el Superclásico del próximo domingo ante River en La Bombonera.

El capitán Marcos #Rojo se hizo estudios y no NO HAY LESIÓN MUSCULAR solo una SOBRECARGA en el gemelo . Estará a disposición para la revancha del próximo jueves contra el Palmeiras. pic.twitter.com/yoR9LFchSL — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 29, 2023

El capitán xeneize fue reemplazado por Nicolás Valentini y se le vio una pequeña renguera al momento de dirigirse al banco de los suplentes. A pesar de la arenga que le dio al central que ingresaba en su lugar, pudo notarse que caminaba con alguna dificultad.

Que seguridad da este pibe cada vez que le toca jugar y eso que tuvo que reemplazar ni más ni menos que a Marcos Rojo. Un presente y un futuro de la puta madre. Una fiera el Vikingo Valentini. pic.twitter.com/2yjagT4GIF — BOCA JUNIORS (@Quiroga12_) September 29, 2023

La buena noticia es que no sufrió ninguna lesión muscular grave, más allá de esta contractura, y no peligraría su presencia en la segunda semifinal en el Allianz Parque de Brasil. No obstante, está descartado para el Superclásico del domingo en La Bombonera. Nicolás Valentini y Jorge Figal son los principales candidatos a formar la zaga que chocará ante la Banda.

Qué había dicho Rojo sobre su molestia en Boca vs. Palmeiras

“Sentí algo ahí en el gemelo, pero por precaución le avisé al cuerpo técnico y ellos decidieron sacarme. Está Valentini, que lo está haciendo muy bien, y se vienen partidos importantes, hay que estar al cien por ciento”, explicó el jugador sobre el motivo de su salida.

En este sentido, el marcador central se había mostrado optimista sobre la posibilidad de estar este domingo en el clásico ante el equipo de Martín Demichelis: “Voy a intentar hacer lo mejor para recuperarme rápido y estar disponible para el técnico. Ojalá que llegue”.

