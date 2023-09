Superclásico: Martín Demichelis ya definió el equipo de River a horas del duelo con Boca

¡ÁRBITROS CONFIRMADOS! #AFA informó los árbitros designados para la fecha de clásicos en la #CopaDeLaLiga🇦🇷.



➡️ Boca vs. River: Andrés Merlos / VAR Héctor Paletta

➡️ Racing vs. Independiente: Hernán Mastrángelo / VAR Leandro Rey Hilfer

➡️ San Lorenzo vs. Huracán: Pablo… pic.twitter.com/jLsBEwSpRp