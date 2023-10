¡Sueño cumplido! El hincha de Boca que se fue caminando hasta Brasil ya llegó a Copacabana

“Adonde el corazón se inclina, el pie camina” reza un popular dicho que, en esta ocasión, representa la historia de Leandro Fortunato, el hincha que decidió caminar hasta Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. Tras 23 días de una travesía colmada de altibajos, el bonaerense logró llegar a Copacabana.

“Hace 20 días salí de Buenos Aires sin rumbo. Hoy en Santa Fe decidí que tenía que estar en la final, un partido más y listo. Sólo uno más”: de esta forma comenzó la historia de Leandro, quien partió de su casa ubicada en la ciudad de Ingeniero Budge, perteneciente al partido de La Matanza.

Con 2.756 kilómetros por recorrer y un sueño, el simpatizante de Boca partió con poco equipaje y una guitarra. Y es que su mayor sueño es presenciar la final de la Libertadores, que disputará su “único amor” contra Fluminense en el Estadio de Maracaná.

Este deseo fue el que lo motivó a seguir y atravesar los diferentes obstáculos que la travesía puso en su camino. Durante su viaje, tuvo que enfrentar días de lluvias, de calor, y hasta inundaciones en suelo brasilero que lo obligaron a caminar 20 kilómetros con “agua arriba de los tobillos”.

Así lo relató en el último posteo que realizó en su cuenta de instagram el 19 de octubre. Allí, comentó que, tras pasar un intenso control policial y superar las inclemencias del tiempo, ya se encontraba a tan solo 1.000 kilómetros de Río.

Sin embargo, durante su travesía también recibió noticias desde su Buenos Aires natal que lo afectaron. Y es que, como profundizó en el mencionado posteo, atravesaba un duro momento tras su separación con su mujer, Cinthya, con quien tiene una hija llamada Renata.

“Les cuento que la proeza esta se está volviendo cada vez más difícil, por el tema de que hay muchas inundaciones, muchas rutas que no se pueden cruzar caminando. Me cagó a pedos la Policía. Llegué a Carazinho y me llevé una mala noticia. Mi señora me bloqueó de Instagram, Facebook y WhatsApp. Hay que llegar a Río y después se verá lo que haré de mi vida”, expresó con tristeza a sus seguidores.

“Hace 20 días salí de Buenos Aires sin rumbo. Hoy en Santa Fe decidí que tenía que estar en la final, un partido más y listo. Sólo uno más”, escribió Leandro a principios de su viaje. Foto: Instagram / leandrofortunato5

Pese a los altibajos, Leandro -quien ya se consagró como una personalidad viral- superó todos los obstáculos e inseguridades. Así lo demostró en las últimas horas, tras compartirle a sus 16 mil seguidores una alentadora actualización de su ubicación: “No los quiero emocionar, pero allá atrás de todo eso (monte), está Río de Janeiro. Quedan 200km nada más”.

Afortunadamente, y a tres días de poder ver a Boca luchar por su séptimo trofeo, el argentino llegó a Copacabana y descansó en una playa con otros apasionados del deporte.

Sus coterráneos lo llenaron de aplausos y regalos, los cuales mostró en las historias siguientes. “Hola, buen día. Les cuento que mi gran amigo Eduardo me compró gafas y me trajo ojotas”, agradeció. Además, precisó que se encontraba junto a hinchas de Boca del Dique, de La Plata y de Villa Elvira que lo fueron a buscar a donde se estaba hospedando.

Feliz y más descansado, Leandro ya se prepara para ver a su gran pasión en Río de Janeiro. La final entre Boca y Fluminense se disputará este sábado 4 en el Estadio de Maracaná.

Seguí leyendo