Steven Gerrard tomó una importante e histórica decisión sobre Emiliano Martínez en el Aston Villa

Ha pasado un año desde que el portero de Aston Villa, Emiliano Martínez, fuera el héroe de Argentina al ganar la Copa América, y esto sigue siendo un gran tema en los medios locales. Su actuación con la Selección lo ha puesto en el centro de la escen

a y se ha hecho acreedor del respeto en el vestuario del club inglés.

Tal es el estima y confianza que le tienen que su actual entrenador, el mítico Steven Gerard, tomó la decisión de nombrarlo como vicecapitán, ya que el capitán del club es el escocés John McGinn.

Dibu Martínez se quedará mucho tiempo más en el Villa (AVFC)

Esta decisión del técnico inglés viene acompañada de un nuevo régimen de insólitas sanciones, con multas económicas que van desde las 50 hasta las 1000 libras.

Una de las más accesibles sería la de meterse descalzo a ducharse y no usar ojotas, algo que no va de la mano con una correcta higiene, tendrá un pago de 100 libras. Mientras que la más cara, no por su valor económico, sino por la dignidad del jugador, tiene que ver con ser el que menos rindió en el entrenamiento y su castigó será el de llevar una remera que diga que “fui el peor”

Las multas de Steven Gerard

Aston Villa terminó su gira de tres partidos por Australia con un empate contra el Manchester United de la Premier League en un Perth mojado el pasado fin de semana. Los de Steven Gerrard remontaron dos goles en contra para arrebatarle el empate en los últimos minutos gracias al cabezazo de Calum Chambers.

El resultado mantuvo la racha invicta de los Villans en la pretemporada, después de haber derrotado ya a Walsall, Leeds United y Brisbane Roar. Gerrard habrá aprendido mucho de esos juegos, con jugadores como Leon Bailey y Emi Buendía reclamando un puesto de titular cuando la Premier League vuelva a ponerse en marcha, mientras que varios jóvenes tuvieron la oportunidad de impresionar.