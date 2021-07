Si el Barcelona quiere a Messi, deberá bajar salarios al plantel para no superar el límite impuesto por La Liga

Lionel Messi no tiene club. Vencido el contrato el pasado 30 de junio, dejó de ser jugador del Barcelona, club que está desesperado por volver a inscribirlo. Pero para hacerlo, la institución deberá cumplir con normas impuestas por La Liga y que el Barça no se estaría ajustando. Se trata del fair play financiero que dispuso la máxima entidad del fútbol español y que no es más que la regla del límite salarial; y no se estaría cumpliendo en ese club, si se concreta la renovación del capitán de la Selección Argentina.

Ante esto, la postura de La Liga es inflexible tomando en cuenta el panorama general de las instituciones españolas en donde la pandemia afectó sus ingresos. Uno de los casos graves es el, justamente, el Barça cerró el curso 2019-20 con pérdidas de 97 millones de euros y la tendencia continuará para esta próxima temporada.

Javier Tebas, presidente del organismo rector, fue claro y reconoció que el Barcelona está “excedido” y “tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores”, mucho más si la intención es retener a Messi.

Los cálculos para que Leo vuelva con la azulgrana, dependen de las movidas de piezas que el Barcelona realice, con el fin de reducir su masa salarial en 200 millones para cumplir con los requisitos de La Liga. Algunos nombres suenan, aunque será difícil que entren en negociaciones con otros clubes, ya que no todos podrán pagarles lo que facturan. Estamos hablando de futbolistas de la talla de Samuel Umtiti, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Junior Firpo y Jordi Alba. Y se empeora el panorama si de desprenderse de los lesionados se habla, como Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

Hasta el 2020 el límite se redujo un 43%, es decir, un gasto permitido hasta 383 millones de euros (eran 671, en el 2019). Ahora, y según el reglamento, todos los clubes y sin excepción podrá por cada 100 millones que ahorren, hacer un gasto adicional de 25.

“El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido. Para que pueda incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo, nos lo han contado y confiamos en que lo hagan”, afirmó Tebas durante la presentación del Informe Económico-Financiero de LaLiga.

En las cifras arrojadas en este informe, aseguran que de los 746 millones de aumento de deuda neta de los equipos del fútbol profesional español, 347 millones de euros son del Barcelona, el segundo mayor importe solo detrás del Real Madrid (473 millones).

“No (se va a flexibilizar), lo que cuenta el buen camino es las operaciones que está haciendo el Barça. Nosotros no hacemos una norma para Messi. Los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial. Esperamos que sigan por buen camino. No va a haber una norma especial. En los últimos días leí al presidente del Barça decir que esperaba que La Liga sea razonable, la norma sí lo es, no vamos a hacer nada especial”, añadió.

Para Tebas, el futuro del Barcelona y de Messi dependerá de “cómo estructure la deuda. Si lo hace correctamente -y ya aprobaron reestructurar 525 millones de euros- su situación no será complicada”, valoró.

Y redondeó en que el problema del Barcelona es que “siempre llevaron al máximo su límite salarial”, lo que lo ha dejado con menos margen de maniobra ante el golpe económico del coronavirus.

“Cuando la economía del fútbol se agarró una pulmonía, no pudo o no quiso reducir salarios para asumir esa pérdida de ingresos. Pero ahora nos anunció una reducción enorme de la masa salarial, y la reestructuración de la deuda con Goldman Sachs, esas dos medidas le pueden dar una situación buena, no como hace tres o cuatro años, pero sí con un volumen de ingresos igual y con un buen volumen de ebitda (resultado bruto de explotación)”, argumentó el dirigente.