La Selección Argentina ya está de lleno metido en una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde deberá recibir a Paraguay el jueves en La Bombonera, a las 21 y por TyC Sports, y visitará el martes a Perú en Lima, desde las 21:30 y también con transmisión de TyC Sports. No vive la situación ideal Lionel Scaloni pensando en el armado del equipo, que tuvo algunas bajas por lesión y otros jugadores que no están en óptimas condiciones.

MESSI, UN PROBLEMA EN EL TOBILLO

La Pulga viene de ser suplente el último fin de semana con Barcelona en un partido de la Liga de España, algo que no sucede habitualmente. El capitán arrastra un problema en el tobillo, aunque de todas maneras pudo jugar con normalidad cuando ingresó ante Betis -y convirtió por duplicado- así como también llevar adelante la primera práctica con la Selección, en la tarde del lunes. A priori, hay confianza de poder contar con él para que pueda arrancar ante Paraguay.

TAGLIAFICO Y MARTÍNEZ, AMBOS CON FATIGA MUSCULAR

El lateral izquierdo es, probablemente, el más complicado de cara al encuentro del jueves. El jugador del Ajax jugó los 90 minutos el último domingo en el triunfo 3-0 de su equipo, pero no terminó bien desde lo físico por un tema muscular. Para colmo, su reemplazante natural en la Selección, Marcos Acuña, directamente no viajó por otra lesión muscular. El caso del delantero del Inter es similar, pero no sería tan grave: el domingo fue titular y convirtió en el 1-1 ante Atalanta, pero no completó los 90 minutos y terminó el partido con un vendaje. Con el Toro hay optimismo.

MARTÍNEZ QUARTA, PIEZA CLAVE PARA SCALONI

El defensor de Fiorentina tuvo en duda hasta último momento la posibilidad de viajar a la Argentina por disposiciones de las autoridades sanitarias y se subió al avión recién hoy a la mañana, para emprender una travesía que tendrá un par de escalas y lo depositará en Ezeiza recién mañana a primera hora: después de un viaje de un día y a 36 horas del encuentro ante Paraguay. Para Scaloni es titular, por lo que si en la práctica del miércoles por la tarde lo ven bien desde lo físico, seguramente salga entre los once en La Bombonera.