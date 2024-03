Selección Argentina: Lionel Scaloni apostó por el Colo Barco y metió más novedades de cara a los amistosos del campeón del mundo

El 2024 de la Selección Argentina se pondrá en marcha dentro de unos días y a poco más de dos semanas para que arranque la gira de la Albiceleste por Estados Unidos, donde se jugarán dos amistosos ante El Salvador (viernes 22) y Costa Rica (martes 26), la AFA publicó hoy la lista de 26 jugadores seleccionados por Lionel Scaloni para formar parte de la semana de trabajos.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para la gira de marzo por Estados Unidos. pic.twitter.com/4xvr75hG7E — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 1, 2024

Si bien se mantiene la base grande del grupo de jugadores que viene haciendo a la Selección Argentina en los últimos dos años, hay algunas caras nuevas y jugadores jóvenes que de a poco se van haciendo un lugar. Quizás la sorpresa más grande sea la aparición de Valentín Barco, que viene de tener en las últimas horas su debut en el fútbol inglés. Además, hay otros tres menores de 20 años: Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

HAY CUATRO JOYAS SUB 20 CITADAS A LA MAYOR 💎🇦🇷



Se confirmó la lista de convocados para la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos y cuenta con:



- Valentín Barco (Brighton) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

- Alejandro Garnacho (Manchester United) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

- Facundo Buonanotte (Brighton) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

- Valentín… pic.twitter.com/DZ5hYrKHMk — Diario Olé (@DiarioOle) March 1, 2024

Entre los ausentes hay un par de jugadores lesionados o que no están al 100% desde lo físico que se perderán estos amistosos: Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez no figuran entre los seleccionados. Además, hay otro campeón del mundo que no está pero porque será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 pensando en los Juegos Olímpicos: Thiago Almada.

Lista de convocados de la Selección Argentina vs. El Salvador y Costa Rica

ARQUEROS

Franco Armani

Walter Benítez

Emiliano Martínez

DEFENSORES

Germán Pezzella

Nehuén Pérez

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Nicolás Tagliafico

Marcos Senesi

Nahuel Molina

Valentín Barco

MEDIOCAMPISTAS

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Facundo Buonanotte

Valentín Carboni

Ángel Di María

DELANTEROS

Alejandro Garnacho

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Paulo Dybala

Los cuatro amistosos de la Selección Argentina antes de la Copa América 2024

El Salvador (viernes 22 de marzo)

Costa Rica (martes 26 de marzo)

Ecuador (domingo 9 de junio)

Guatemala (viernes 14 de junio)

Seguí leyendo