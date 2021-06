Selección Argentina: el entrenador Lionel Scaloni continúa sin dar pistas del equipo que presentará ante Bolivia

Después de una semana larga con varios días de descanso tras una seguidilla importante de partidos, la Selección Argentina entró en la recta final de cara al último encuentro de la fase de grupos de la Copa América: Bolivia, el próximo lunes desde las 21 en Cuiabá. El plantel Albiceleste se entrenó esta tarde en el predio de la AFA y si bien se especulaba con que Lionel Scaloni podía empezar a dar pistas de la formación que pondrá en el último partido antes de los cuartos de final, pero no lo hizo.

La gran incógnita en el once de la Selección Argentina pasa principalmente por los jugadores que están con una amarilla y, en caso de ser amonestados ante Bolivia, quedarían suspendidos para el duelo de cuartos de final. Con la clasificación asegurada, Scaloni pretende no arriesgar a los titulares que arrastran una tarjeta: Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, a quienes se le suman Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa, que no forman parte del once ideal del DT.

Además, la otra duda que debe despejar Scaloni es qué hará con Lionel Messi, que es el único jugador de la convocatoria que jugó los 90 minutos de todos los partidos que jugó la Selección en esta seguidilla de Eliminatorias y Copa América: Chile, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay. Todos esos misterios se empezarán a resolver en el entrenamiento de esta tarde, donde el entrenador tiene pensado empezar a probar el equipo que jugará ante Bolivia.

La práctica de la Selección Argentina del viernes constó de ejercicios de ataque con definición, para terminar realizando fútbol reducido con tres equipos mezclados. El próximo entrenamiento será mañana sábado, nuevamente por la tarde, y allí sí Scaloni hará fútbol formal con el equipo que ponga el lunes ante Bolivia. El domingo habrá entrenamiento por la mañana para viajar luego del mediodía a Cuiabá, ciudad en la que se medirá ante el elenco boliviano.