Selección Argentina: cómo continúa el año para el campeón del mundo 2022

🇦🇷 Últimos ¡13 PARTIDOS! de Lionel Andrés Messi con la camiseta de la Selección Argentina:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Estonia

⚽️⚽️ vs. Honduras

⚽️⚽️ vs. Jamaica

⚽️🅰️ vs. Emiratos Árabes

⚽️ vs. Arabia Saudita

⚽️🅰️ vs. México

❌ vs. Polonia

⚽️ vs. Australia

⚽️🅰️ vs. Países Bajos

⚽️🅰️ vs.… pic.twitter.com/3de9RqxsVS