Santos Borré no quiere irse de River pese a la importante oferta que hizo el Palmeiras

River se viene nutriendo de nuevas figuras (seis incorporaciones ) y renovando con otras que ya estaban en el corazón del plantel. Sin embargo, resta una, quizás la más importante y compleja: la r enovación de Rafael Santos Borré . Y mientras el club avanza sobre este tema, el Palmeiras levanta su apuesta por el jugador.

Pese a este panorama de instituciones, la que trabó el inmediato acuerdo fue -esta vez- por decisión del talentoso delantero, que se impuso y le dijo que no a la posibilidad de quedarse libre de River y a un contrato de 14,7 millones de dólares por cinco años en el Palmeiras. El jugador dilató la cosa y quiso cumplir su contrato en el Millonario hasta junio.

El colombiano es fundamental para Marcelo Gallardo (47 goles con la Banda) y lo sabe muy bien. Como también sabe que no tiene apuro de irse, porque “acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”, dijo el delantero en una entrevista post partido contra Central, en el que River venció 3-0. Lo cual deja también cierta tranquilidad en el club para no desesperar.

Sin embargo, la partida del jugador es inminente. Es pretendido por varias instituciones aunque se estima que el campeón de la Copa Libertadores volverá a la carga.

River comparte el pase con Atlético de Madrid y tiene la obligación de comprarle a mitad de año un 25% del pase a cambio de 3,5 millones de dólares para no perderlo. Y, de no renovar contrato, Rafael Santos Borré se iría con el pase en su poder.

Ante esto, el futbolista prefiere la renovación para -según Olé- garantizarle un ingreso a la institución de Núñez que tanto le dio.

“Esta avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, expresó el jugador tras el partido en Rosario.