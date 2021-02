Planeta Millonario: Marcelo Gallardo rechazó dirigir al Barcelona en 2020

La gestión de Marcelo Gallardo en River ha llamado la atención de propios y extraños, y sus éxitos lo colocaron en la órbita de más de un club importante de Europa y hasta de la Selección Argentina. Sin embargo, el entrenador hasta ahora nunca se movió del Millonario. Incluso, a pesar de h aber recibido uno de los llamados más tentadores que cualquier entrenador podría recibir: el Barcelona de Lionel Messi.

Tras la final de la Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid, el nombre de Marcelo Gallardo terminó de instalarse a nivel mundial y varias secretarías técnicas lo tenían apuntado. Tal es el caso de la del Barcelona , que con Eric Abidal y Ramón Planes a la cabeza, empezó a pensar en el Muñeco como una posibilidad a futuro y cuando en 2019 el equipo no levantaba cabeza, por ejemplo cuando cayó derrotado ante Liverpool en las insólitas semifinales de la Champions de ese año, en el elenco catalán empezaban a pensar en el sucesor de Valverde.

Koeman era una de las opciones, Xavi Hernández otra y Marcelo Gallardo era el tercer nombre en consideración. Por caso, Lionel Messi lo había elegido entre los mejores entrenadores del mundo en los premios The Best . El llamado llegó a fines de 2019: fue directo de la Secretaría Técnica del Barcelona con Gallardo. Desde ese contacto, pasaron algunas semanas en donde el Muñeco analizó la posibilidad de irse de River al Barca, y en las que el club español también tuvo conversaciones con el agente de Gallardo.